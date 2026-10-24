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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Yellow Line survey begins in Kathu and Anadel

Shimla News: कैथू व अनाडेल में येलो लाइन का सर्वे शुरू

Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST
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Yellow Line survey begins in Kathu and Anadel
शिमला। जिला प्रशासन और नगर निगम ने शहर में येलो लाइन लगाने की योजना का सर्वे शुरू कर दिया है। कैथू और अनाडेल वार्ड में शनिवार को एडीएम पंकज शर्मा की अगुवाई वाली टीम ने कई स्थानों का निरीक्षण किया। सर्वे के दौरान विभिन्न जगहों को चिह्नित किया गया है जहां गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं। एडीएम शिमला पंकज शर्मा ने बताया कि सिर्फ उन्हीं स्थानों पर गाड़ी पार्क करने की मंजूरी दी जाएगी, जहां वाहनों की आवाजाही बाधित न हो। अब इन स्थानों का आकलन कर येलो लाइन लगाने का काम शुरू किया जाएगा। नगर निगम के अनुसार अगले सप्ताह अब अन्य वार्डाें में भी सर्वे किया जाएगा। शहर में येलो लाइन लगने से दो हजार से ज्यादा वाहनों को सड़क किनारे पार्क करने की सुविधा दी जानी है। ब्यूरो
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