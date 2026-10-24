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Shimla News: पशु चिकित्सकों ने डीए स्वागत किया

Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST
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Veterinarians welcome DA
शिमला। हिमाचल प्रदेश वेटेरनरी ऑफिसर्स एसोसिएशन (एचपीवीओए) ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में पांच प्रतिशत वृद्धि करने के प्रदेश सरकार के फैसले का स्वागत किया है।
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एसोसिएशन के अध्यक्ष रजनीश भरोल और महासचिव तरुण ठाकुर ने इस निर्णय के लिए सरकार का आभार जताया। साथ ही उन्होंने पशु चिकित्सकों के लिए सुनिश्चित कॅरिअर प्रगति योजना (एसीपीएस) और गैर-अभ्यास भत्ते (एनपीए) को बहाल करने की मांग उठाई। एसोसिएशन ने कहा कि पशु चिकित्सकों को दशकों तक सेवा देने के बावजूद पदोन्नति के सीमित अवसर मिलते हैं। इससे उनके कॅरिअर में ठहराव आता है और आर्थिक असमानता की स्थिति पैदा होती है। एसीपीएस की बहाली से पशु चिकित्सकों को कॅरिअर में उचित प्रगति के अवसर मिलने के साथ न्यायसंगत वित्तीय लाभ भी मिल सकेंगे। संवाद
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