{"_id":"6291b6e2c03a1e7bba0ba653","slug":"three-house-26-rooms-gutted-in-fire-in-anni-sub-division-kullu-himachal-pradesh","type":"story","status":"publish","title_hn":"Fire in Kullu Himachal: तीन मकानों में लगी आग, 26 कमरे जलकर राख","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, आनी (कुल्लू) Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Sat, 28 May 2022 11:17 AM IST