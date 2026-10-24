Shimla News: आजीविका भवन की सीढ़ियों पर रेलिंग नहीं
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
शिमला। आजीविका भवन के पास लोगों की आवाजाही के लिए बनी सीढ़ियों से रेलिंग गायब होने के कारण सुरक्षा संबंधी समस्या पैदा हो गई है। यह रेलिंग पहले काम के चलते हटाई गई थीं लेकिन अब तक वहां दोबारा स्थायी रेलिंग नहीं लगाई गई है। इसके बजाय वहां अस्थायी सरिया और तार लगाए गए हैं। यहां से आवाजाही करने वाले लोगों का कहना है कि यह अस्थायी व्यवस्था लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में, इन सीढ़ियों पर दोबारा स्थायी रेलिंग लगाना जरूरी है। संवाद
विज्ञापन