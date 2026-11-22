Shimla News: गर्भावस्था, प्रसव देखभाल में मिडवाइफ की अहम भूमिका
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:59 PM IST
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मिडवाइव्स इंडिया ने शुरू किया अभियान
सुरक्षित और सामान्य प्रसव को बढ़ावा देने पर जोर
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल में मिडवाइफ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मिडवाइफ की सलाह मानने और गर्भावस्था के दौरान जरूरी सावधानियां बरतने से प्रसव संबंधी जटिलताओं को कम किया जा सकता है।
इस उद्देश्य से सोसायटी ऑफ मिडवाइव्स इंडिया ने महिलाओं को जागरूक करने के लिए अभियान शुरू किया है। इस दौरान महिलाओं को सुरक्षित और सामान्य प्रसव के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। सोसायटी की सचिव डॉ. सरिता ठाकुर ने अभियान का शुभारंभ किया। अभियान का उद्देश्य सम्मानजनक मातृत्व देखभाल को बढ़ावा देना और मां व नवजात शिशु के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना है। इसके तहत कमला नेहरू अस्पताल शिमला, जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल मंडी, मॉडर्न नर्सिंग कॉलेज अनाडेल शिमला और जीवन ज्योति कॉलेज ऑफ नर्सिंग चांदपुर बिलासपुर में जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में संदेश दिया कि प्रत्येक महिला को सुरक्षित, सम्मानजनक और संवेदनशील प्रसव देखभाल का अधिकार है। सिजेरियन ऑपरेशन केवल चिकित्सकीय आवश्यकता होने पर ही किया जाना चाहिए। अनावश्यक चिकित्सकीय हस्तक्षेप से बचते हुए उचित परामर्श और देखभाल के माध्यम से सामान्य प्रसव को बढ़ावा देना चाहिए।
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सुरक्षित और सामान्य प्रसव को बढ़ावा देने पर जोर
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल में मिडवाइफ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मिडवाइफ की सलाह मानने और गर्भावस्था के दौरान जरूरी सावधानियां बरतने से प्रसव संबंधी जटिलताओं को कम किया जा सकता है।
इस उद्देश्य से सोसायटी ऑफ मिडवाइव्स इंडिया ने महिलाओं को जागरूक करने के लिए अभियान शुरू किया है। इस दौरान महिलाओं को सुरक्षित और सामान्य प्रसव के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। सोसायटी की सचिव डॉ. सरिता ठाकुर ने अभियान का शुभारंभ किया। अभियान का उद्देश्य सम्मानजनक मातृत्व देखभाल को बढ़ावा देना और मां व नवजात शिशु के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना है। इसके तहत कमला नेहरू अस्पताल शिमला, जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल मंडी, मॉडर्न नर्सिंग कॉलेज अनाडेल शिमला और जीवन ज्योति कॉलेज ऑफ नर्सिंग चांदपुर बिलासपुर में जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में संदेश दिया कि प्रत्येक महिला को सुरक्षित, सम्मानजनक और संवेदनशील प्रसव देखभाल का अधिकार है। सिजेरियन ऑपरेशन केवल चिकित्सकीय आवश्यकता होने पर ही किया जाना चाहिए। अनावश्यक चिकित्सकीय हस्तक्षेप से बचते हुए उचित परामर्श और देखभाल के माध्यम से सामान्य प्रसव को बढ़ावा देना चाहिए।
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