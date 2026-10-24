Shimla News: खेतों-बगीचों में रसायनों के उपयोग ने बिगाड़ी मिट्टी की सेहत
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST
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एक्सक्लूसिव
कृषि विज्ञान केंद्र रोहड़ू के सर्वेक्षण में खुलासा, सात ब्लॉकों में 732 जगह से लिए थे मिट्टी के सैंपल
72 फीसदी फास्फोरस, 45 फीसदी में पोटाश स्तर अधिक
39 फीसदी बगीचों में नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई गई
अनिल पंवार
शिमला। खेतों और बगीचों में खाद व अन्य कृषि रसायनों के असंतुलित इस्तेमाल से मिट्टी की उपजाऊ प्रभावित हो रही है। इसका असर फसलों के उत्पादन और गुणवत्ता पर भी पड़ सकता है।
कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) रोहड़ू की ओर से किए गए मिट्टी की सेहत संबंधी सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। सर्वेक्षण के निष्कर्ष किसानों और बागवानों के लिए चिंता का विषय हैं। कृषि विज्ञान केंद्र ने वर्ष 2025-26 में जिले के सात ब्लॉकों में 732 स्थानों से मिट्टी के सैंपल एकत्रित कर उनका अध्ययन किया। रिपोर्ट के अनुसार 39 फीसदी बगीचों में नाइट्रोजन की कमी पाई गई। वहीं 72 फीसदी नमूनों में फास्फोरस और 45 फीसदी में पोटाश का स्तर सामान्य से अधिक मिला। इसके अलावा मिट्टी में औसत पीएच मान भी निर्धारित स्तर से कम पाया गया।
सर्वेक्षण में मिट्टी का औसत पीएच मान 5.70 दर्ज किया गया। विशेषज्ञों के अनुसार इस अध्ययन में मिट्टी के पीएच मान की सामान्य सीमा 5.8 से 6.2 बताई गई है। मिट्टी की अम्लीयता और पोषक तत्वों का असंतुलन फसलों की वृद्धि तथा पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार मिट्टी की जांच कराए बिना जरूरत से ज्यादा खाद और कृषि रसायनों का इस्तेमाल करने से मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ सकता है। इसका असर फसलों के उत्पादन के साथ उनकी गुणवत्ता पर भी पड़ता है। पर्यावरण में बदलाव के अलावा कृषि रसायनों का असंतुलित उपयोग भी उत्पादन और गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है। कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों ने किसानों और बागवानों को सलाह दी है कि खेतों और बगीचों में खाद का इस्तेमाल मिट्टी की जांच तथा वैज्ञानिक सिफारिशों के आधार पर करें। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की जरूरत के अनुसार ही उर्वरकों की मात्रा तय करनी चाहिए। इससे मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखने और फसलों की गुणवत्ता बेहतर करने में मदद मिल सकती है।
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सात ब्लॉकों में लिए गए मिट्टी के सैंपल
कृषि विज्ञान केंद्र ने जिले के सात ब्लॉकों में अलग-अलग स्थानों से मिट्टी के सैंपल एकत्रित किए। इनमें रोहड़ू ब्लॉक से 362, जुब्बल से 103, चिड़गांव से 188, कोटखाई से 52, चौपाल से 18, बसंतपुर से सात और कुपवी से दो सैंपल लिए गए। इस तरह 732 स्थानों की मिट्टी का अध्ययन किया गया।
मिट्टी की जांच पर करें रसायनों का इस्तेमाल
खेतों और बगीचों में खाद व कृषि रसायनों के असंतुलित और जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी का संतुलन बिगड़ सकता है। इसका सीधा असर फसलों के उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए किसानों और बागवानों को मिट्टी की जांच के आधार पर ही उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल करना चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र ने जिले के विभिन्न ब्लॉकों में 732 स्थानों से मिट्टी के नमूने एकत्रित कर उनका अध्ययन किया है।
-डॉ. सुधीर वर्मा, प्रभारी, कृषि विज्ञान केंद्र रोहड़ू
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कृषि विज्ञान केंद्र रोहड़ू के सर्वेक्षण में खुलासा, सात ब्लॉकों में 732 जगह से लिए थे मिट्टी के सैंपल
72 फीसदी फास्फोरस, 45 फीसदी में पोटाश स्तर अधिक
39 फीसदी बगीचों में नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई गई
अनिल पंवार
शिमला। खेतों और बगीचों में खाद व अन्य कृषि रसायनों के असंतुलित इस्तेमाल से मिट्टी की उपजाऊ प्रभावित हो रही है। इसका असर फसलों के उत्पादन और गुणवत्ता पर भी पड़ सकता है।
कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) रोहड़ू की ओर से किए गए मिट्टी की सेहत संबंधी सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। सर्वेक्षण के निष्कर्ष किसानों और बागवानों के लिए चिंता का विषय हैं। कृषि विज्ञान केंद्र ने वर्ष 2025-26 में जिले के सात ब्लॉकों में 732 स्थानों से मिट्टी के सैंपल एकत्रित कर उनका अध्ययन किया। रिपोर्ट के अनुसार 39 फीसदी बगीचों में नाइट्रोजन की कमी पाई गई। वहीं 72 फीसदी नमूनों में फास्फोरस और 45 फीसदी में पोटाश का स्तर सामान्य से अधिक मिला। इसके अलावा मिट्टी में औसत पीएच मान भी निर्धारित स्तर से कम पाया गया।
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सर्वेक्षण में मिट्टी का औसत पीएच मान 5.70 दर्ज किया गया। विशेषज्ञों के अनुसार इस अध्ययन में मिट्टी के पीएच मान की सामान्य सीमा 5.8 से 6.2 बताई गई है। मिट्टी की अम्लीयता और पोषक तत्वों का असंतुलन फसलों की वृद्धि तथा पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार मिट्टी की जांच कराए बिना जरूरत से ज्यादा खाद और कृषि रसायनों का इस्तेमाल करने से मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ सकता है। इसका असर फसलों के उत्पादन के साथ उनकी गुणवत्ता पर भी पड़ता है। पर्यावरण में बदलाव के अलावा कृषि रसायनों का असंतुलित उपयोग भी उत्पादन और गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है। कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों ने किसानों और बागवानों को सलाह दी है कि खेतों और बगीचों में खाद का इस्तेमाल मिट्टी की जांच तथा वैज्ञानिक सिफारिशों के आधार पर करें। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की जरूरत के अनुसार ही उर्वरकों की मात्रा तय करनी चाहिए। इससे मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखने और फसलों की गुणवत्ता बेहतर करने में मदद मिल सकती है।
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सात ब्लॉकों में लिए गए मिट्टी के सैंपल
कृषि विज्ञान केंद्र ने जिले के सात ब्लॉकों में अलग-अलग स्थानों से मिट्टी के सैंपल एकत्रित किए। इनमें रोहड़ू ब्लॉक से 362, जुब्बल से 103, चिड़गांव से 188, कोटखाई से 52, चौपाल से 18, बसंतपुर से सात और कुपवी से दो सैंपल लिए गए। इस तरह 732 स्थानों की मिट्टी का अध्ययन किया गया।
मिट्टी की जांच पर करें रसायनों का इस्तेमाल
खेतों और बगीचों में खाद व कृषि रसायनों के असंतुलित और जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी का संतुलन बिगड़ सकता है। इसका सीधा असर फसलों के उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए किसानों और बागवानों को मिट्टी की जांच के आधार पर ही उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल करना चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र ने जिले के विभिन्न ब्लॉकों में 732 स्थानों से मिट्टी के नमूने एकत्रित कर उनका अध्ययन किया है।
-डॉ. सुधीर वर्मा, प्रभारी, कृषि विज्ञान केंद्र रोहड़ू