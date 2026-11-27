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नाटक में दिखाई है बेटे के अपहरण की कहानीशौर्यगेट आर्ट इंडस्ट्रीज के संस्थापक शौर्यवीर सागर की ओर से लिखित, निर्देशित और अभिनीत 90 मिनट का यह नाटक केवल अपहरण की कहानी नहीं है, बल्कि माता-पिता और बच्चों के बीच के उन अनकहे भावनात्मक रिश्तों को सामने लाता है, जिन्हें अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में नजरअंदाज कर दिया जाता है।