Shimla News: गेयटी थियेटर में बाप नाटक से दिखाया रिश्तों का दर्द
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:59 PM IST
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शौर्यगेट आर्ट के कलाकारों ने किया मंचन
नाटक में दिखाई है बेटे के अपहरण की कहानी
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजधानी के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में शुक्रवार को शौर्यगेट आर्ट इंडस्ट्रीज के चर्चित हिंदी नाटक बाप का मंचन किया गया। सस्पेंस, मनोवैज्ञानिक रोमांच और पारिवारिक रिश्तों की गहरी संवेदनाओं से सजी इस नाट्य प्रस्तुति ने दर्शकों को अंत तक बांधे रखा।
शौर्यगेट आर्ट इंडस्ट्रीज के संस्थापक शौर्यवीर सागर की ओर से लिखित, निर्देशित और अभिनीत 90 मिनट का यह नाटक केवल अपहरण की कहानी नहीं है, बल्कि माता-पिता और बच्चों के बीच के उन अनकहे भावनात्मक रिश्तों को सामने लाता है, जिन्हें अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में नजरअंदाज कर दिया जाता है। शाम करीब 5:30 बजे शुरू हुए नाटक की कहानी आधी रात को एक बेसमेंट में बने गुप्त जांच कक्ष से शुरू होती है। इसमें पुलिस अधिकारी अक्षु के छोटे बेटे का अपहरण हो जाता है और अपहरणकर्ता 30 लाख रुपये की फिरौती मांगता है। इसके बाद शुरू होती है एक गोपनीय पुलिस जांच, जो धीरे-धीरे कई रहस्यों से पर्दा उठाती है।
कहानी आगे बढ़ने के साथ ही दर्शकों को एहसास होता है कि इसके केंद्र में केवल अपराध और जांच नहीं, बल्कि पिता के प्रति बच्चों की जिम्मेदारियां, अधूरे संवाद और समय रहते अपने प्रेम को व्यक्त न कर पाने का दर्द भी है। नाटक दर्शकों को पारिवारिक रिश्तों के महत्व और भावनात्मक जुड़ाव पर सोचने के लिए प्रेरित करता है। गेयटी थियेटर में बाप नाटक का अगला मंचन शनिवार को होगा। नाटक में अक्षु की भूमिका में शौर्यवीर सागर ने अपने अभिनय से किरदार की मनोवैज्ञानिक उथल-पुथल को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। वहीं अभिजीत ने जांच अधिकारी, धीरज रघुवंशी ने अपहरणकर्ता, सुरेंद्र गिल ने अक्षु के पिता के मित्र एवं दार्शनिक, ऋतु रघुवंशी ने घरेलू सहायिका, नीरज रघुवंशी ने प्रवासी मजदूर और राम प्रसिद्ध ने कांस्टेबल की भूमिका निभाई। सभी कलाकारों ने अपने अभिनय से कहानी को जीवंत बनाया। मंच छायांकन की जिम्मेदारी अनुराग आनंद ने निभाई।
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नाटक में दिखाई है बेटे के अपहरण की कहानी
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजधानी के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में शुक्रवार को शौर्यगेट आर्ट इंडस्ट्रीज के चर्चित हिंदी नाटक बाप का मंचन किया गया। सस्पेंस, मनोवैज्ञानिक रोमांच और पारिवारिक रिश्तों की गहरी संवेदनाओं से सजी इस नाट्य प्रस्तुति ने दर्शकों को अंत तक बांधे रखा।
शौर्यगेट आर्ट इंडस्ट्रीज के संस्थापक शौर्यवीर सागर की ओर से लिखित, निर्देशित और अभिनीत 90 मिनट का यह नाटक केवल अपहरण की कहानी नहीं है, बल्कि माता-पिता और बच्चों के बीच के उन अनकहे भावनात्मक रिश्तों को सामने लाता है, जिन्हें अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में नजरअंदाज कर दिया जाता है। शाम करीब 5:30 बजे शुरू हुए नाटक की कहानी आधी रात को एक बेसमेंट में बने गुप्त जांच कक्ष से शुरू होती है। इसमें पुलिस अधिकारी अक्षु के छोटे बेटे का अपहरण हो जाता है और अपहरणकर्ता 30 लाख रुपये की फिरौती मांगता है। इसके बाद शुरू होती है एक गोपनीय पुलिस जांच, जो धीरे-धीरे कई रहस्यों से पर्दा उठाती है।
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कहानी आगे बढ़ने के साथ ही दर्शकों को एहसास होता है कि इसके केंद्र में केवल अपराध और जांच नहीं, बल्कि पिता के प्रति बच्चों की जिम्मेदारियां, अधूरे संवाद और समय रहते अपने प्रेम को व्यक्त न कर पाने का दर्द भी है। नाटक दर्शकों को पारिवारिक रिश्तों के महत्व और भावनात्मक जुड़ाव पर सोचने के लिए प्रेरित करता है। गेयटी थियेटर में बाप नाटक का अगला मंचन शनिवार को होगा। नाटक में अक्षु की भूमिका में शौर्यवीर सागर ने अपने अभिनय से किरदार की मनोवैज्ञानिक उथल-पुथल को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। वहीं अभिजीत ने जांच अधिकारी, धीरज रघुवंशी ने अपहरणकर्ता, सुरेंद्र गिल ने अक्षु के पिता के मित्र एवं दार्शनिक, ऋतु रघुवंशी ने घरेलू सहायिका, नीरज रघुवंशी ने प्रवासी मजदूर और राम प्रसिद्ध ने कांस्टेबल की भूमिका निभाई। सभी कलाकारों ने अपने अभिनय से कहानी को जीवंत बनाया। मंच छायांकन की जिम्मेदारी अनुराग आनंद ने निभाई।
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