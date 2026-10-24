Shimla News: डीआईजी संजीव के खिलाफ दर्ज मामलों की एसआईटी करेगी जांच
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST
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एएसपी मेहर पंवार करेंगी निगरानी, एसएचओ सदर, बालूगंज और स्पेशल सेल के अधिकारी जांच टीम में किए हैं शामिल
दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्यों की होगी पड़ताल
दोनों मामलों के बीच साझा कड़ियां खंगालेगी टीम
डीआईजी संजीव गांधी को पूछताछ के लिए किया तलब
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। डीआईजी एवं तत्कालीन एसएसपी शिमला संजीव गांधी के खिलाफ दर्ज दो एफआईआर की जांच के लिए शिमला पुलिस ने विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया है।
एसएसपी गौरव सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार, एएसपी (सिटी) मेहर पंवार की निगरानी में एसआईटी दोनों मामलों की विस्तृत जांच करेगी। टीम को तत्काल प्रभाव से कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं। एसआईटी में थाना सदर शिमला के एसएचओ इंस्पेक्टर विवेक गौतम, थाना बालूगंज के एसएचओ इंस्पेक्टर अंकुश ठाकुर और स्पेशल सेल शिमला के सब इंस्पेक्टर अंबी लाल को शामिल किया है। बताया जा रहा है कि डीआईजी संजीव गांधी को पूछताछ के लिए भी तलब किया है। पुलिस थाना सदर में 22 अक्तूबर को दर्ज दोनों मामलों में वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े आरोप लगे हैं। इनमें एक मामला पुलिस कांस्टेबल को सरकारी कार्यों पर खर्च की गई राशि का भुगतान नहीं होने और पुलिस फंड से कथित तौर पर धनराशि निकाले जाने से संबंधित है। वहीं दूसरे मामले में पुलिस भवनों और कर्मचारियों के सरकारी आवासों की मरम्मत के लिए आवंटित बजट के कथित दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं।
साझा कड़ियों की भी होगी जांच
एसआईटी को दोनों मामलों के सभी पहलुओं की गहनता से जांच करने और यह पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि इनके बीच कोई साझा कड़ी है या नहीं। टीम आरोपों से जुड़े व्यक्तियों, कथित कार्यप्रणाली और उपलब्ध साक्ष्यों की पड़ताल करेगी। जांच के दौरान संबंधित दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों को एकत्रित कर उनकी जांच की जाएगी। इसके अलावा, कथित अपराध से प्राप्त धनराशि का पता लगाने और जरूरत पड़ने पर उसकी बरामदगी के लिए कानूनी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी भी एसआईटी को सौंपी है। आदेश में जांच को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरा करने के साथ ही टीम के सदस्यों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया है। एसआईटी को जांच की प्रगति की नियमित रिपोर्ट एएसपी (सिटी) को सौंपनी होगी। दोनों मामलों में आरोपों की पुष्टि जांच के निष्कर्षों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगी।
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दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्यों की होगी पड़ताल
दोनों मामलों के बीच साझा कड़ियां खंगालेगी टीम
डीआईजी संजीव गांधी को पूछताछ के लिए किया तलब
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। डीआईजी एवं तत्कालीन एसएसपी शिमला संजीव गांधी के खिलाफ दर्ज दो एफआईआर की जांच के लिए शिमला पुलिस ने विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया है।
एसएसपी गौरव सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार, एएसपी (सिटी) मेहर पंवार की निगरानी में एसआईटी दोनों मामलों की विस्तृत जांच करेगी। टीम को तत्काल प्रभाव से कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं। एसआईटी में थाना सदर शिमला के एसएचओ इंस्पेक्टर विवेक गौतम, थाना बालूगंज के एसएचओ इंस्पेक्टर अंकुश ठाकुर और स्पेशल सेल शिमला के सब इंस्पेक्टर अंबी लाल को शामिल किया है। बताया जा रहा है कि डीआईजी संजीव गांधी को पूछताछ के लिए भी तलब किया है। पुलिस थाना सदर में 22 अक्तूबर को दर्ज दोनों मामलों में वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े आरोप लगे हैं। इनमें एक मामला पुलिस कांस्टेबल को सरकारी कार्यों पर खर्च की गई राशि का भुगतान नहीं होने और पुलिस फंड से कथित तौर पर धनराशि निकाले जाने से संबंधित है। वहीं दूसरे मामले में पुलिस भवनों और कर्मचारियों के सरकारी आवासों की मरम्मत के लिए आवंटित बजट के कथित दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं।
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साझा कड़ियों की भी होगी जांच
एसआईटी को दोनों मामलों के सभी पहलुओं की गहनता से जांच करने और यह पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि इनके बीच कोई साझा कड़ी है या नहीं। टीम आरोपों से जुड़े व्यक्तियों, कथित कार्यप्रणाली और उपलब्ध साक्ष्यों की पड़ताल करेगी। जांच के दौरान संबंधित दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों को एकत्रित कर उनकी जांच की जाएगी। इसके अलावा, कथित अपराध से प्राप्त धनराशि का पता लगाने और जरूरत पड़ने पर उसकी बरामदगी के लिए कानूनी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी भी एसआईटी को सौंपी है। आदेश में जांच को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरा करने के साथ ही टीम के सदस्यों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया है। एसआईटी को जांच की प्रगति की नियमित रिपोर्ट एएसपी (सिटी) को सौंपनी होगी। दोनों मामलों में आरोपों की पुष्टि जांच के निष्कर्षों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगी।
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