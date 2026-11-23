Shimla News: टैक्स बचाने के लिए छिपाया भवनों का रिकॉर्ड, अब निगम लेगा हिसाब
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 11:59 PM IST
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राजधानी में प्रॉपर्टी टैक्स न देने और कम भुगतान करने वाले भवन मालिकों की सूची हो रही तैयार, दिसंबर में जारी होंगे नोटिस
दस्तावेजों के साथ देना होगा भवन मालिकों को जवाब
खास खबर
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में सालों तक भवनों का रिकॉर्ड छिपाकर प्रॉपर्टी टैक्स न देने या कम भुगतान करने वाले भवन मालिकों से अब नगर निगम हिसाब लेगा। इसके लिए निगम ने ऐसे भवन मालिकों की सूची तैयार करनी शुरू कर दी है। दिसंबर में इन सभी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जाएगा।
भवन मालिकों को अपने लिखित जवाब के साथ भवन से संबंधित दस्तावेज भी पेश करने होंगे। उन्हें बताना होगा कि उनका भवन कितना पुराना है और अब तक नगर निगम को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। यदि भवन का आकार बढ़ाया है तो इसका भी दस्तावेजों के साथ ब्योरा देना होगा। इन जवाबों के आधार पर नगर निगम तय करेगा कि संबंधित भवन मालिक से केवल एक साल का टैक्स वसूला जाना है या वर्ष 2013 से टैक्स की वसूली की जाएगी। निगम प्रशासन के अनुसार जवाब मिलने के बाद संबंधित भवन मालिकों को पिछले वर्षों के संशोधित टैक्स बिल जारी किए जाएंगे।
शिमला शहर में बीते साल तक करीब 32,900 भवन मालिक नगर निगम को प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे थे। निगम ने शहर में नए सिरे से सर्वे करवाया, ताकि कुल भवन मालिकों की संख्या और कम आकार दर्शाकर कम टैक्स देने वालों का पता लगाया जा सके। सर्वे रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। शहर में करीब तीन हजार नए भवन, फ्लैट और कमरे सामने आए हैं। इससे भवन मालिकों की संख्या बढ़कर करीब 36 हजार हो गई है। इनमें करीब तीन हजार ऐसे भवन मालिक हैं, जिन्होंने आज तक अपने मकान, फ्लैट या कमरे का टैक्स नहीं दिया है। वहीं सैकड़ों ऐसे लोग भी सामने आए हैं, जिन्होंने मौके पर बहुमंजिला भवन बना रखे हैं, लेकिन नगर निगम के रिकॉर्ड में अब भी एक या दो मंजिल का ही ब्योरा दर्ज है। ऐसे भवन मालिक पहले की तरह कम टैक्स जमा कर रहे हैं।
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निगम ने अभी जारी किए हैं एक साल के बिल
नगर निगम के अनुसार सर्वे में सामने आए करीब तीन हजार नए भवन मालिकों को फिलहाल केवल एक साल का टैक्स बिल जारी किया है। दिसंबर में इन सभी को नोटिस जारी किए जाएंगे। इनके दस्तावेजों और लिखित जवाब के आधार पर तय होगा कि कितने वर्षों का टैक्स वसूला जाना है। पुख्ता जवाब और दस्तावेज पेश नहीं करने वाले भवन मालिकों से वर्ष 2013 से टैक्स वसूला जा सकता है। जवाबों की जांच के बाद इन्हें पिछले वर्षों के टैक्स बिल भी जारी किए जाएंगे। इसी तरह भवन का आकार बढ़ाने वाले भवन मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
भवन का रिकॉर्ड देना मालिक की जिम्मेदारी
शहर में नया भवन बनने के बाद उसके मालिक के लिए इसकी जानकारी नगर निगम को देना अनिवार्य है। भवन मालिक को अपने भवन की असेसमेंट रिपोर्ट स्वयं निगम में जमा करवानी होती है। इस रिपोर्ट में भवन का आकार, इस्तेमाल और वार्ड सहित अन्य जरूरी जानकारियां देनी होती हैं। इसी आधार पर निगम प्रॉपर्टी टैक्स का बिल जारी करता है। सर्वे में सामने आए करीब तीन हजार नए भवनों, फ्लैटों और कमरों के मालिकों ने निगम को यह जानकारी नहीं दी थी। इसके चलते निगम उनके नाम पर टैक्स बिल जारी नहीं कर पाया। अब भवन मालिकों को बताना होगा कि उन्होंने समय पर अपने भवनों का रिकॉर्ड निगम को क्यों नहीं दिया। भवन का आकार बढ़ाने या उसके इस्तेमाल में बदलाव करने पर भी उन्हें जवाब देना होगा।
दिसंबर में जारी होंगे नोटिस : डॉ. भुवन
शहर में सर्वे के दौरान सामने आए नए भवनों और मकानों का आकार बढ़ाने वाले भवन मालिकों को फिलहाल इसी साल का टैक्स बिल जारी किया है। नगर निगम दिसंबर में इन्हें नोटिस जारी करेगा। इनके जवाब के आधार पर तय होगा कि कितने सालों का टैक्स वसूला जाना है।
-डॉ. भुवन शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम शिमला।
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दस्तावेजों के साथ देना होगा भवन मालिकों को जवाब
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अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में सालों तक भवनों का रिकॉर्ड छिपाकर प्रॉपर्टी टैक्स न देने या कम भुगतान करने वाले भवन मालिकों से अब नगर निगम हिसाब लेगा। इसके लिए निगम ने ऐसे भवन मालिकों की सूची तैयार करनी शुरू कर दी है। दिसंबर में इन सभी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जाएगा।
भवन मालिकों को अपने लिखित जवाब के साथ भवन से संबंधित दस्तावेज भी पेश करने होंगे। उन्हें बताना होगा कि उनका भवन कितना पुराना है और अब तक नगर निगम को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। यदि भवन का आकार बढ़ाया है तो इसका भी दस्तावेजों के साथ ब्योरा देना होगा। इन जवाबों के आधार पर नगर निगम तय करेगा कि संबंधित भवन मालिक से केवल एक साल का टैक्स वसूला जाना है या वर्ष 2013 से टैक्स की वसूली की जाएगी। निगम प्रशासन के अनुसार जवाब मिलने के बाद संबंधित भवन मालिकों को पिछले वर्षों के संशोधित टैक्स बिल जारी किए जाएंगे।
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शिमला शहर में बीते साल तक करीब 32,900 भवन मालिक नगर निगम को प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे थे। निगम ने शहर में नए सिरे से सर्वे करवाया, ताकि कुल भवन मालिकों की संख्या और कम आकार दर्शाकर कम टैक्स देने वालों का पता लगाया जा सके। सर्वे रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। शहर में करीब तीन हजार नए भवन, फ्लैट और कमरे सामने आए हैं। इससे भवन मालिकों की संख्या बढ़कर करीब 36 हजार हो गई है। इनमें करीब तीन हजार ऐसे भवन मालिक हैं, जिन्होंने आज तक अपने मकान, फ्लैट या कमरे का टैक्स नहीं दिया है। वहीं सैकड़ों ऐसे लोग भी सामने आए हैं, जिन्होंने मौके पर बहुमंजिला भवन बना रखे हैं, लेकिन नगर निगम के रिकॉर्ड में अब भी एक या दो मंजिल का ही ब्योरा दर्ज है। ऐसे भवन मालिक पहले की तरह कम टैक्स जमा कर रहे हैं।
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निगम ने अभी जारी किए हैं एक साल के बिल
नगर निगम के अनुसार सर्वे में सामने आए करीब तीन हजार नए भवन मालिकों को फिलहाल केवल एक साल का टैक्स बिल जारी किया है। दिसंबर में इन सभी को नोटिस जारी किए जाएंगे। इनके दस्तावेजों और लिखित जवाब के आधार पर तय होगा कि कितने वर्षों का टैक्स वसूला जाना है। पुख्ता जवाब और दस्तावेज पेश नहीं करने वाले भवन मालिकों से वर्ष 2013 से टैक्स वसूला जा सकता है। जवाबों की जांच के बाद इन्हें पिछले वर्षों के टैक्स बिल भी जारी किए जाएंगे। इसी तरह भवन का आकार बढ़ाने वाले भवन मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
भवन का रिकॉर्ड देना मालिक की जिम्मेदारी
शहर में नया भवन बनने के बाद उसके मालिक के लिए इसकी जानकारी नगर निगम को देना अनिवार्य है। भवन मालिक को अपने भवन की असेसमेंट रिपोर्ट स्वयं निगम में जमा करवानी होती है। इस रिपोर्ट में भवन का आकार, इस्तेमाल और वार्ड सहित अन्य जरूरी जानकारियां देनी होती हैं। इसी आधार पर निगम प्रॉपर्टी टैक्स का बिल जारी करता है। सर्वे में सामने आए करीब तीन हजार नए भवनों, फ्लैटों और कमरों के मालिकों ने निगम को यह जानकारी नहीं दी थी। इसके चलते निगम उनके नाम पर टैक्स बिल जारी नहीं कर पाया। अब भवन मालिकों को बताना होगा कि उन्होंने समय पर अपने भवनों का रिकॉर्ड निगम को क्यों नहीं दिया। भवन का आकार बढ़ाने या उसके इस्तेमाल में बदलाव करने पर भी उन्हें जवाब देना होगा।
दिसंबर में जारी होंगे नोटिस : डॉ. भुवन
शहर में सर्वे के दौरान सामने आए नए भवनों और मकानों का आकार बढ़ाने वाले भवन मालिकों को फिलहाल इसी साल का टैक्स बिल जारी किया है। नगर निगम दिसंबर में इन्हें नोटिस जारी करेगा। इनके जवाब के आधार पर तय होगा कि कितने सालों का टैक्स वसूला जाना है।
-डॉ. भुवन शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम शिमला।