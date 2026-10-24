Shimla News: बरसात और बर्फबारी में नहीं थमेगी राह, शहर के फुटपाथ होंगे कवर्ड
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST
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खास खबर
नगर निगम ने तैयार किया प्रस्ताव, अर्बन चैलेंज फंड के तहत केंद्र से मांगा बजट, 30 करोड़ रुपये होंगे खर्च
सर्कुलर रोड, एनएच और उपनगरों के फुटपाथ होंगे कवर्ड
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में पैदल चलने वाले लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए फुटपाथ अब स्मार्ट बनाए जाएंगे। गर्मी, बरसात और बर्फबारी के दौरान भी लोग इन पर आसानी से आवाजाही कर सकेंगे।
नगर निगम शहर के फुटपाथों को संजौली-आईजीएमसी फुटपाथ की तर्ज पर हर मौसम में इस्तेमाल किए जा सकने वाले कवर्ड फुटपाथ में बदलने की योजना बना रहा है। नगर निगम ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। योजना के तहत केंद्र सरकार के अर्बन चैलेंज फंड से बजट मांगा जा रहा है। इस परियोजना पर करीब 30 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। कवर्ड फुटपाथ बनने से शहर के वैली व्यू पर असर न पड़े, इसके लिए पारदर्शी शीटों का इस्तेमाल किया जाएगा। योजना का उद्देश्य शहरवासियों को पैदल आवाजाही के लिए बेहतर और सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध करवाना है।
शिमला में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सर्कुलर रोड, मालरोड, टुटीकंडी-पंथाघाटी राष्ट्रीय राजमार्ग समेत विभिन्न उपनगरों में फुटपाथ बनाए हैं। शहर में 15 किलोमीटर से अधिक लंबे फुटपाथ तैयार हो चुके हैं। हालांकि बरसात और बर्फबारी के दौरान इन पर चलना मुश्किल हो जाता है। संकरी सड़कों और बढ़ते यातायात के बीच पैदल चलने वालों को सुरक्षित और सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध करवाने के लिए नगर निगम इन्हें कवर्ड फुटपाथ में बदलने की योजना पर काम कर रहा है। हाल ही में शिमला पहुंची केंद्रीय टीम के समक्ष भी नगर निगम ने यह प्रस्ताव रखा था। अब इसका विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। बजट की मंजूरी मिलने के बाद परियोजना को आगे बढ़ाया जा सकेगा।
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शहर में अभी तीन कवर्ड फुटपाथ
शिमला में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अभी तीन कवर्ड फुटपाथ बने हैं। इनमें संजौली-आईजीएमसी मार्ग के अलावा छोटा शिमला में ओकवुड से जाखू मंदिर और आयुर्वेदिक अस्पताल से चौक तक बने फुटपाथ शामिल हैं। इन पर लोग विभिन्न मौसमों में अपेक्षाकृत आसानी से आवाजाही कर पा रहे हैं। संजौली-आईजीएमसी कवर्ड फुटपाथ से खासकर अस्पताल आने-जाने वाले मरीजों को सुविधा मिली है। इसी तर्ज पर शहर के अन्य फुटपाथों को भी कवर्ड करने की मांग उठ रही है।
नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त डॉ. भुवन शर्मा ने बताया कि कवर्ड फुटपाथ बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार से बजट मांगा जा रहा है।
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नगर निगम ने तैयार किया प्रस्ताव, अर्बन चैलेंज फंड के तहत केंद्र से मांगा बजट, 30 करोड़ रुपये होंगे खर्च
सर्कुलर रोड, एनएच और उपनगरों के फुटपाथ होंगे कवर्ड
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में पैदल चलने वाले लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए फुटपाथ अब स्मार्ट बनाए जाएंगे। गर्मी, बरसात और बर्फबारी के दौरान भी लोग इन पर आसानी से आवाजाही कर सकेंगे।
नगर निगम शहर के फुटपाथों को संजौली-आईजीएमसी फुटपाथ की तर्ज पर हर मौसम में इस्तेमाल किए जा सकने वाले कवर्ड फुटपाथ में बदलने की योजना बना रहा है। नगर निगम ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। योजना के तहत केंद्र सरकार के अर्बन चैलेंज फंड से बजट मांगा जा रहा है। इस परियोजना पर करीब 30 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। कवर्ड फुटपाथ बनने से शहर के वैली व्यू पर असर न पड़े, इसके लिए पारदर्शी शीटों का इस्तेमाल किया जाएगा। योजना का उद्देश्य शहरवासियों को पैदल आवाजाही के लिए बेहतर और सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध करवाना है।
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शिमला में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सर्कुलर रोड, मालरोड, टुटीकंडी-पंथाघाटी राष्ट्रीय राजमार्ग समेत विभिन्न उपनगरों में फुटपाथ बनाए हैं। शहर में 15 किलोमीटर से अधिक लंबे फुटपाथ तैयार हो चुके हैं। हालांकि बरसात और बर्फबारी के दौरान इन पर चलना मुश्किल हो जाता है। संकरी सड़कों और बढ़ते यातायात के बीच पैदल चलने वालों को सुरक्षित और सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध करवाने के लिए नगर निगम इन्हें कवर्ड फुटपाथ में बदलने की योजना पर काम कर रहा है। हाल ही में शिमला पहुंची केंद्रीय टीम के समक्ष भी नगर निगम ने यह प्रस्ताव रखा था। अब इसका विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। बजट की मंजूरी मिलने के बाद परियोजना को आगे बढ़ाया जा सकेगा।
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शहर में अभी तीन कवर्ड फुटपाथ
शिमला में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अभी तीन कवर्ड फुटपाथ बने हैं। इनमें संजौली-आईजीएमसी मार्ग के अलावा छोटा शिमला में ओकवुड से जाखू मंदिर और आयुर्वेदिक अस्पताल से चौक तक बने फुटपाथ शामिल हैं। इन पर लोग विभिन्न मौसमों में अपेक्षाकृत आसानी से आवाजाही कर पा रहे हैं। संजौली-आईजीएमसी कवर्ड फुटपाथ से खासकर अस्पताल आने-जाने वाले मरीजों को सुविधा मिली है। इसी तर्ज पर शहर के अन्य फुटपाथों को भी कवर्ड करने की मांग उठ रही है।
नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त डॉ. भुवन शर्मा ने बताया कि कवर्ड फुटपाथ बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार से बजट मांगा जा रहा है।