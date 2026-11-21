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शहर में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भवन मालिकों की ओर से लगातार आपत्तियां दर्ज करवाई जा रही हैं। इन्हें दूर करने के लिए नगर निगम ने यह फैसला लिया है। इसके लिए निगम की टीम जल्द ही वार्डों का दौरा कर भवन मालिकों की मौजूदगी में आपत्तियों का निपटारा करेगी।हाल ही में टैक्स समिति की बैठक में भी इन आपत्तियों पर सुनवाई की गई थी। कई भवन मालिकों ने निगम के नए सर्वे को सही मानते हुए मौके पर ही टैक्स जमा करवा दिया। वहीं, कुछ भवन मालिकों का दावा है कि नए बिल में उनके भवन का जो आकार दर्शाया गया है, वह मौके पर बने भवन से काफी अधिक है। ऐसे में उन्हें गलत और बढ़ा हुआ बिल जारी किया है। इन शिकायतों को देखते हुए निगम ने संबंधित भवनों की मौके पर जाकर दोबारा जांच करने का फैसला लिया है।