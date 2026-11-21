Shimla News: भवन मालिकों को बढ़े टैक्स बिल पर आपत्ति मौके पर जाकर दोबारा पैमाइश करेगा निगम
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:59 PM IST
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खास खबर
राजधानी में टैक्स बिलों से जुड़ी भवन मालिकों की आपत्तियां दूर करने के लिए नगर निगम ने लिया फैसला
भवन मालिक की मौजूदगी में होगी भवन की पैमाइश
आकार और इस्तेमाल के आधार पर जारी होगा बिल
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में प्रॉपर्टी टैक्स के बढ़े हुए बिलों को लेकर भवन मालिकों की आपत्तियां दूर करने के लिए नगर निगम अब मौके पर जाकर भवनों की दोबारा जांच करेगा। इसके तहत दस दिन के भीतर भवनों की नए सिरे से पैमाइश की जाएगी। भवन के आकार के साथ उसके इस्तेमाल की भी जांच होगी। इसके बाद जरूरत पड़ने पर संशोधित बिल जारी किया जाएगा।
शहर में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भवन मालिकों की ओर से लगातार आपत्तियां दर्ज करवाई जा रही हैं। इन्हें दूर करने के लिए नगर निगम ने यह फैसला लिया है। इसके लिए निगम की टीम जल्द ही वार्डों का दौरा कर भवन मालिकों की मौजूदगी में आपत्तियों का निपटारा करेगी। नगर निगम के अनुसार शिमला शहर में इस साल नए सर्वे के आधार पर प्रॉपर्टी टैक्स के बिल जारी किए जा रहे हैं। सर्वे के दौरान जिन भवनों का आकार पहले दर्ज जानकारी से अधिक पाया गया है, उनके मालिकों को पिछले साल के मुकाबले ज्यादा टैक्स बिल जारी हुए हैं। शहर में अब तक सैकड़ों लोगों को बढ़े हुए बिल मिल चुके हैं। इसे लेकर कई भवन मालिक नगर निगम पहुंचकर आपत्तियां दर्ज करवा रहे हैं।
हाल ही में टैक्स समिति की बैठक में भी इन आपत्तियों पर सुनवाई की गई थी। कई भवन मालिकों ने निगम के नए सर्वे को सही मानते हुए मौके पर ही टैक्स जमा करवा दिया। वहीं, कुछ भवन मालिकों का दावा है कि नए बिल में उनके भवन का जो आकार दर्शाया गया है, वह मौके पर बने भवन से काफी अधिक है। ऐसे में उन्हें गलत और बढ़ा हुआ बिल जारी किया है। इन शिकायतों को देखते हुए निगम ने संबंधित भवनों की मौके पर जाकर दोबारा जांच करने का फैसला लिया है।
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मौके पर भेजी जाएंगी टीमें : डॉ. भुवन
जिन भवन मालिकों ने सुनवाई के दौरान टैक्स बिलों को लेकर आपत्तियां दर्ज करवाई हैं, उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए नगर निगम दस दिन के भीतर मौके पर टीमें भेजेगा। भवन मालिक की मौजूदगी में भवन की दोबारा पैमाइश की जाएगी, ताकि उनकी शंकाएं दूर हो सकें। जांच में बिल संबंधी गड़बड़ी मिलने पर संशोधित बिल जारी किया जाएगा।
-डॉ. भुवन शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम शिमला
सर्वे में मिले तीन हजार नए भवन
नगर निगम के नए सर्वे में शहर में करीब तीन हजार ऐसे भवन, कमरे या फ्लैट सामने आए हैं, जिनका पहले कभी प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया गया था। निगम अब पहली बार इनके मालिकों को टैक्स बिल जारी कर रहा है। इसी तरह सर्वे में सैकड़ों ऐसे भवन भी सामने आए हैं, जिनका वास्तविक आकार पहले दर्ज आकार से अधिक है, जबकि उनके मालिक कम क्षेत्रफल के आधार पर टैक्स जमा करवा रहे थे। ऐसे भवनों की कुल संख्या तीन हजार से अधिक होने का अनुमान है। नगर निगम के अनुसार, शहर में कितने नए भवन सामने आए हैं और कितने भवन मालिक पहले कम टैक्स जमा करवा रहे थे, इसका पूरा ब्योरा दिसंबर तक सामने आ जाएगा। निगम दिसंबर तक टैक्स बिल जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर लेगा। इसके बाद टैक्स जमा करवाने वाले भवन मालिकों का पुख्ता रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। फिलहाल शिमला शहर में करीब 36 हजार भवनमालिकों को नगर निगम की ओर से टैक्स बिल जारी किए जा रहे हैं।
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राजधानी में टैक्स बिलों से जुड़ी भवन मालिकों की आपत्तियां दूर करने के लिए नगर निगम ने लिया फैसला
भवन मालिक की मौजूदगी में होगी भवन की पैमाइश
आकार और इस्तेमाल के आधार पर जारी होगा बिल
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में प्रॉपर्टी टैक्स के बढ़े हुए बिलों को लेकर भवन मालिकों की आपत्तियां दूर करने के लिए नगर निगम अब मौके पर जाकर भवनों की दोबारा जांच करेगा। इसके तहत दस दिन के भीतर भवनों की नए सिरे से पैमाइश की जाएगी। भवन के आकार के साथ उसके इस्तेमाल की भी जांच होगी। इसके बाद जरूरत पड़ने पर संशोधित बिल जारी किया जाएगा।
शहर में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भवन मालिकों की ओर से लगातार आपत्तियां दर्ज करवाई जा रही हैं। इन्हें दूर करने के लिए नगर निगम ने यह फैसला लिया है। इसके लिए निगम की टीम जल्द ही वार्डों का दौरा कर भवन मालिकों की मौजूदगी में आपत्तियों का निपटारा करेगी। नगर निगम के अनुसार शिमला शहर में इस साल नए सर्वे के आधार पर प्रॉपर्टी टैक्स के बिल जारी किए जा रहे हैं। सर्वे के दौरान जिन भवनों का आकार पहले दर्ज जानकारी से अधिक पाया गया है, उनके मालिकों को पिछले साल के मुकाबले ज्यादा टैक्स बिल जारी हुए हैं। शहर में अब तक सैकड़ों लोगों को बढ़े हुए बिल मिल चुके हैं। इसे लेकर कई भवन मालिक नगर निगम पहुंचकर आपत्तियां दर्ज करवा रहे हैं।
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हाल ही में टैक्स समिति की बैठक में भी इन आपत्तियों पर सुनवाई की गई थी। कई भवन मालिकों ने निगम के नए सर्वे को सही मानते हुए मौके पर ही टैक्स जमा करवा दिया। वहीं, कुछ भवन मालिकों का दावा है कि नए बिल में उनके भवन का जो आकार दर्शाया गया है, वह मौके पर बने भवन से काफी अधिक है। ऐसे में उन्हें गलत और बढ़ा हुआ बिल जारी किया है। इन शिकायतों को देखते हुए निगम ने संबंधित भवनों की मौके पर जाकर दोबारा जांच करने का फैसला लिया है।
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मौके पर भेजी जाएंगी टीमें : डॉ. भुवन
जिन भवन मालिकों ने सुनवाई के दौरान टैक्स बिलों को लेकर आपत्तियां दर्ज करवाई हैं, उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए नगर निगम दस दिन के भीतर मौके पर टीमें भेजेगा। भवन मालिक की मौजूदगी में भवन की दोबारा पैमाइश की जाएगी, ताकि उनकी शंकाएं दूर हो सकें। जांच में बिल संबंधी गड़बड़ी मिलने पर संशोधित बिल जारी किया जाएगा।
-डॉ. भुवन शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम शिमला
सर्वे में मिले तीन हजार नए भवन
नगर निगम के नए सर्वे में शहर में करीब तीन हजार ऐसे भवन, कमरे या फ्लैट सामने आए हैं, जिनका पहले कभी प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया गया था। निगम अब पहली बार इनके मालिकों को टैक्स बिल जारी कर रहा है। इसी तरह सर्वे में सैकड़ों ऐसे भवन भी सामने आए हैं, जिनका वास्तविक आकार पहले दर्ज आकार से अधिक है, जबकि उनके मालिक कम क्षेत्रफल के आधार पर टैक्स जमा करवा रहे थे। ऐसे भवनों की कुल संख्या तीन हजार से अधिक होने का अनुमान है। नगर निगम के अनुसार, शहर में कितने नए भवन सामने आए हैं और कितने भवन मालिक पहले कम टैक्स जमा करवा रहे थे, इसका पूरा ब्योरा दिसंबर तक सामने आ जाएगा। निगम दिसंबर तक टैक्स बिल जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर लेगा। इसके बाद टैक्स जमा करवाने वाले भवन मालिकों का पुख्ता रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। फिलहाल शिमला शहर में करीब 36 हजार भवनमालिकों को नगर निगम की ओर से टैक्स बिल जारी किए जा रहे हैं।