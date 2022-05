{"_id":"627ba50b447cc27f860fe7b9","slug":"memories-the-figure-of-36-of-pandit-sukhram-with-virbhadra-singh-in-political-life","type":"story","status":"publish","title_hn":"स्मृति शेष: सियासी जीवन में वीरभद्र सिंह के साथ पंडित सुखराम का रहा 36 का आंकड़ा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Published by: Krishan Singh Updated Thu, 12 May 2022 05:00 AM IST