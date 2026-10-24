Shimla News: मरम्मत के बाद उखड़ने लगा खलीनी का रास्ता
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। खलीनी चौक से लोअर खलीनी को वाया वन विभाग कॉलोनी से जाने वाले रास्ते की हाल ही में मरम्मत की गई थी लेकिन मरम्मत के कुछ ही समय बाद रास्ते से दोबारा जगह-जगह सीमेंट उखड़ने लगा है। ऐसे में स्थानीय लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। रास्ते से हर दिन आवाजाही करने वाली नीता और शीला ने कहा कि रास्ते की मरम्मत तो करवाई गई लेकिन इसमें कम गुणवत्ता वाला मैटीरियल इस्तेमाल किया है। इसकी वजह से मरम्मत के कुछ ही समय बाद रास्ता दोबारा उखड़ने लगा है। उन्होंने कहा कि यह पैसों की बर्बादी है। नगर निगम को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इसकी मरम्मत करवानी चाहिए। संवाद
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