Shimla News: नशा माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई, 33 ग्राम चिट्टा और 195 ग्राम अफीम बरामद
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
शोघी, संजौली और सुन्नी में बसों और निजी वाहनों की तलाशी के दौरान नशे के साथ चार आरोपी गिरफ्तार
68 हजार रुपये की नकदी भी की गई है बरामद
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। जिला पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर नाकाबंदी के दौरान बसों और निजी वाहनों की तलाशी लेकर 33 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) और 195 ग्राम अफीम के साथ चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 68 हजार रुपये नकद भी बरामद किए हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामले दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस सभी मामलों में नशे की तस्करी से जुड़े बैकवर्ड लिंकेज की जांच कर रही है। पहला मामला बालूगंज थाना क्षेत्र के शोघी का है। यहां स्पेशल सेल की टीम ने देर रात तलाशी के लिए चंडीगढ़ की ओर से आ रही एक बस को रोका। इस दौरान बस में सवार यात्रियों के सामान की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान एक युवक के कब्जे से 27 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी संदीप (21) निवासी रामपुर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बालूगंज थाने में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जहां से उसे चार दिन का पुलिस रिमांड मिला है।
दूसरा मामला संजौली थाना क्षेत्र का है। यहां पुलिस ने सूचना के आधार पर चंडीगढ़ से चिट्टा लेकर शिमला लौट रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की गाड़ी से करीब छह ग्राम चिट्टा बरामद किया। आरोपी अमित चौहान (39) निवासी लोअर समिट्री शिमला का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार संजौली पुलिस की टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि अमित चौहान चंडीगढ़ से चिट्टा लेकर शिमला आ रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में उसकी गाड़ी को रोककर स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में तलाशी ली और नशा बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे तीन दिन का पुलिस रिमांड मिला है।
विज्ञापन
तीसरा मामला सुन्नी क्षेत्र का है। यहां पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी की तलाशी लेकर अफीम और नकदी के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 19 नवंबर को सुन्नी पुलिस की टीम जंगल मोड़ के पास नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान माधोघाट की ओर से आ रही एक गाड़ी को जांच के लिए रोका गया। स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में गाड़ी की तलाशी लेने पर पिछली डिक्की में रखे कैरी बैग से करीब 195 ग्राम अफीम और 68 हजार रुपये नकद बरामद हुए। पुलिस ने गुरजीत सिंह (36) निवासी तहसील करसोग और करम दास (49) निवासी तहसील निहरी जिला मंडी को गिरफ्तार किया है। पुलिस बरामद अफीम के स्रोत और नशे की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क की जांच कर रही है।
कोट
जिला पुलिस नशा तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। सभी मामलों में बैकवर्ड लिंकेज की जांच की जा रही है। नशे की सप्लाई से जुड़े मुख्य आरोपियों और सप्लायरों को भी गिरफ्तार कर कानून के शिकंजे में लाया जा रहा है।
-गौरव सिंह, एसएसपी, शिमला
विज्ञापन
68 हजार रुपये की नकदी भी की गई है बरामद
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। जिला पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर नाकाबंदी के दौरान बसों और निजी वाहनों की तलाशी लेकर 33 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) और 195 ग्राम अफीम के साथ चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 68 हजार रुपये नकद भी बरामद किए हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामले दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस सभी मामलों में नशे की तस्करी से जुड़े बैकवर्ड लिंकेज की जांच कर रही है। पहला मामला बालूगंज थाना क्षेत्र के शोघी का है। यहां स्पेशल सेल की टीम ने देर रात तलाशी के लिए चंडीगढ़ की ओर से आ रही एक बस को रोका। इस दौरान बस में सवार यात्रियों के सामान की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान एक युवक के कब्जे से 27 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी संदीप (21) निवासी रामपुर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बालूगंज थाने में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जहां से उसे चार दिन का पुलिस रिमांड मिला है।
विज्ञापन
दूसरा मामला संजौली थाना क्षेत्र का है। यहां पुलिस ने सूचना के आधार पर चंडीगढ़ से चिट्टा लेकर शिमला लौट रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की गाड़ी से करीब छह ग्राम चिट्टा बरामद किया। आरोपी अमित चौहान (39) निवासी लोअर समिट्री शिमला का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार संजौली पुलिस की टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि अमित चौहान चंडीगढ़ से चिट्टा लेकर शिमला आ रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में उसकी गाड़ी को रोककर स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में तलाशी ली और नशा बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे तीन दिन का पुलिस रिमांड मिला है।
विज्ञापन
तीसरा मामला सुन्नी क्षेत्र का है। यहां पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी की तलाशी लेकर अफीम और नकदी के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 19 नवंबर को सुन्नी पुलिस की टीम जंगल मोड़ के पास नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान माधोघाट की ओर से आ रही एक गाड़ी को जांच के लिए रोका गया। स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में गाड़ी की तलाशी लेने पर पिछली डिक्की में रखे कैरी बैग से करीब 195 ग्राम अफीम और 68 हजार रुपये नकद बरामद हुए। पुलिस ने गुरजीत सिंह (36) निवासी तहसील करसोग और करम दास (49) निवासी तहसील निहरी जिला मंडी को गिरफ्तार किया है। पुलिस बरामद अफीम के स्रोत और नशे की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क की जांच कर रही है।
कोट
जिला पुलिस नशा तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। सभी मामलों में बैकवर्ड लिंकेज की जांच की जा रही है। नशे की सप्लाई से जुड़े मुख्य आरोपियों और सप्लायरों को भी गिरफ्तार कर कानून के शिकंजे में लाया जा रहा है।
-गौरव सिंह, एसएसपी, शिमला