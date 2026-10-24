Shimla News: एचपीयू के तीन विषयों का परिणाम घोषित
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला ने पीएचडी कोर्स वर्क के तीन विषयों के प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। समाजशास्त्र, प्रबंधन और अंग्रेजी विषयों में सभी शोधार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तीनों विषयों का परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत रहा है। विवि के परीक्षा नियंत्रक प्रो. श्याम लाल कौशल ने बताया कि सितंबर में आयोजित परीक्षाओं के परिणाम जारी किए हैं। इनमें नियमित बैच के तहत समाजशास्त्र, प्रबंधन और अंग्रेजी विषयों के पीएचडी कोर्स वर्क के प्रथम सेमेस्टर के परिणाम शामिल हैं। शोधार्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी पहचान संख्या के माध्यम से परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। संवाद
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