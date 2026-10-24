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Shimla News: हाउस कीपिंग स्टाफ ने बैंक पर लगाया शोषण का आरोप

Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST
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Housekeeping staff alleges exploitation by bank
एसबीआई के कांट्रैक्ट कर्मियों ने मांगा ओवरटाइम
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सीटू से संबंधित वर्कर यूनियन की बैठक में उठाए गई मुद्दे
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। सीटू से संबंधित बैंक कांट्रैक्ट वर्कर यूनियन ने एसबीआई में कार्यरत हाउसकीपिंग कर्मचारियों के कथित शोषण पर रोष जताया है। यूनियन की शनिवार को हुई बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता यूनियन अध्यक्ष डिंपल कुमारी ने की।


यूनियन ने आरोप लगाया कि हाउसकीपिंग कर्मचारियों को केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा जो वेतन दिया जाता है, वह भी समय पर नहीं मिलता। कर्मचारियों के ईपीएफ जमा करने में अनियमितताओं का आरोप भी लगाया गया। यूनियन का कहना है कि कर्मचारियों से रोजाना 10 से 11 घंटे काम करवाया जा रहा है, लेकिन उन्हें ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया जा रहा। इससे उनकी सामाजिक सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है। यूनियन के अनुसार, हाउसकीपिंग कर्मचारियों से सफाई के अलावा बैंक खोलने और बंद करने, वाउचर लगाने, दस्तावेज निकालने, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से संबंधित काम करने, खाता खोलने के फॉर्म भरने और रजिस्टरों का रखरखाव करने जैसे कार्य भी करवाए जा रहे हैं। यूनियन ने यह भी आरोप लगाया कि कर्मचारियों को दो जोड़ी वर्दी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। वेतन पर्ची, ईपीएफ का वार्षिक विवरण और पहचान पत्र जैसी जरूरी सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं। कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश के अलावा अन्य छुट्टियां नहीं मिलने की बात भी बैठक में उठाई गई। यूनियन ने निर्णय लिया कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर एक से तीन दिसंबर तक दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में एसबीआई के कांट्रैक्ट कर्मचारी भी हिस्सा लेंगे। यूनियन ने कहा कि प्रदर्शन के माध्यम से कर्मचारियों की लंबित मांगों को उठाया जाएगा और उन्हें पूरा करवाने के लिए प्रयास किए जाएंगे।
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