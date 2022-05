हिमाचल: सीएम के हेलीकॉप्टर से दिल्ली एयरलिफ्ट होंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम, मुख्यमंत्री खुद सड़क मार्ग से कुल्लू रवाना

{"_id":"6275f22c9a37382e285a23a6","slug":"himachal-pradesh-cm-gave-his-helicopter-to-airlift-ex-union-minister-pandit-sukhram-cm-himself-took-roadway-to-kullu","type":"story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल: सीएम के हेलीकॉप्टर से दिल्ली एयरलिफ्ट होंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम, मुख्यमंत्री खुद सड़क मार्ग से कुल्लू रवाना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, मंडी Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Sat, 07 May 2022 09:44 AM IST