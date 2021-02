{"_id":"603a786f3b8e5850b87a9798","slug":"himachal-assembly-ruckus-question-arises-on-security-of-himachal-governor","type":"story","status":"publish","title_hn":"Legislative Assembly: Himachal Governor could have suffered the expense of great negligence in security","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

Legislative Assembly: Himachal Governor could have suffered the expense of great negligence in security

अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by:

Updated Sun, 28 Feb 2021 05:00 AM IST Published by: Krishan Singh Updated Sun, 28 Feb 2021 05:00 AM IST

ख़बर सुनें

बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा परिसर में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की सुरक्षा में हुई चूक का राज्यपाल को खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। 85 साल के राज्यपाल की सुरक्षा का जिम्मा सीआईडी के पास होता है। विधानसभा परिसर की सुरक्षा पुलिस के जिम्मे होती है, लेकिन इस चूक पर पुलिस और सीआईडी के अधिकारी मौन हैं। सूत्रों के अनुसार पुलिस और सीआईडी के अधिकारी विधानसभा परिसर का हवाला देकर राज्यपाल की सुरक्षा में चूक से पल्ला झाड़ रहे हैं। इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है कि अगर विधानसभा के अंदर पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती तो कांग्रेस के पांच विधायकों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में एफआईआर कैसे दर्ज हो गई। सामान्य तौर पर सदन में विधानसभा सचिवालय के मार्शल सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं। सदन के बाहर पार्किंग और सदन के प्रवेश द्वार के आसपास पुलिस कर्मी सुरक्षा बंदोबस्त में होते हैं। सीआईडी मुख्य द्वारों पर परिसर में प्रवेश करने वालों की तलाशी लेती है।



शुक्रवार को सदन के बाहर और विस परिसर में जो हुआ और राज्यपाल की सुरक्षा में तैनात कर्मियों का जो रवैया था, उसके बाद यह कोई बताने को तैयार नहीं है कि आखिर किसका कितना कार्यक्षेत्र है। किसे राज्यपाल को सुरक्षित कार में बैठाकर रवाना करना था। सूत्रों के अनुसार सीआईडी की ओर से राज्यपाल की सुरक्षा में तैनात कर्मियों का जिम्मा राज्यपाल को सुरक्षित रखना होता है। इसके लिए सुरक्षा घेरा बनाने से लेकर राज्यपाल को संभावित हानि से बचाने के लिए कोई भी उचित कदम उठा सकते हैं। शुक्रवार को राज्यपाल जब हंगामा कर रहे विधायकों के बीच फंसे तो सुरक्षा कर्मी नहीं आए। राज्यपाल के एडीसी ही विधायकों को दूर करने का प्रयास करते दिखे। राज्यपाल को हंगामे वाली जगह से ही ले जाने और न जा पाने की स्थिति में गमलों के स्टैंड के ऊपर से रिस्क लेकर बाहर निकालने पर भी सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सुरक्षा में हुई चूक की विभाग जांच करवाकर लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई कर सकता है।