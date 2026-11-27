Shimla News: आदतन नशा तस्कर को भेजा जेल, अब तक 52 पर कार्रवाई
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:59 PM IST
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पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई, आरोपी की 1.64 करोड़ रुपये की संपत्ति पहले की जा चुकी है जब्त
मंजूरी के बाद तीन माह के लिए भेजा कंडा जेल
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शिमला पुलिस ने एक और आदतन नशा तस्कर को तीन माह के लिए कंडा जेल भेज दिया है। पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी मिलने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है।
जिले की युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाने के लिए पुलिस ने इस साल अब तक पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत 52 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसके तहत आरोपियों को तीन से छह माह तक जेल भेजा गया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य नशा तस्करों को हिरासत में लेकर नशे की सप्लाई चेन तोड़ना है। एसएसपी गौरव सिंह ने बताया कि ठियोग के रहीघाट निवासी सोहन लाल उर्फ हैप्पी (38) को पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेजा है। आरोपी के खिलाफ इससे पहले नशे के अवैध कारोबार से अर्जित 1.64 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। अब सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर आरोपी को तीन माह के लिए निरुद्ध किया है। पुलिस ने 26 नवंबर को उसे हिरासत में लेकर मॉडल सेंट्रल जेल कंडा में दाखिल कर दिया है।
पुलिस के अनुसार सक्षम प्राधिकारी ने 25 नवंबर को जारी आदेश के तहत पीआईटी एनडीपीएस एक्ट की धारा 3 (1) के तहत तीन माह की निरोध अवधि निर्धारित की थी। इसके बाद शिमला पुलिस ने 26 नवंबर को आदेश की अनुपालना करते हुए आरोपी को निरुद्ध कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों का पता लगाने के लिए विस्तृत वित्तीय जांच भी की थी। जांच के दौरान नशे के कारोबार से अर्जित 1.64 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। एसएसपी ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी अवैध आर्थिक गतिविधियों पर भी चोट की जा रही है।
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न्यायाधीश करते हैं सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता
देश में मादक पदार्थों और मन प्रभावी पदार्थों के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वर्ष 1988 में पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम लागू किया था। यह अधिनियम बार-बार नशा तस्करी में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों को निवारक हिरासत में लेने का प्रावधान करता है। ऐसे मामलों की समीक्षा के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद आरोपी को हिरासत में लेने पर सलाहकार बोर्ड मामले की सुनवाई करता है। इसकी अध्यक्षता प्रदेश उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश करते हैं, जबकि दो वरिष्ठ अधिवक्ता इसके सदस्य होते हैं। सुनवाई के दौरान पुलिस अपना पक्ष प्रस्तुत करती है और आरोपी को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है।
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मंजूरी के बाद तीन माह के लिए भेजा कंडा जेल
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शिमला पुलिस ने एक और आदतन नशा तस्कर को तीन माह के लिए कंडा जेल भेज दिया है। पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी मिलने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है।
जिले की युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाने के लिए पुलिस ने इस साल अब तक पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत 52 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसके तहत आरोपियों को तीन से छह माह तक जेल भेजा गया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य नशा तस्करों को हिरासत में लेकर नशे की सप्लाई चेन तोड़ना है। एसएसपी गौरव सिंह ने बताया कि ठियोग के रहीघाट निवासी सोहन लाल उर्फ हैप्पी (38) को पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेजा है। आरोपी के खिलाफ इससे पहले नशे के अवैध कारोबार से अर्जित 1.64 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। अब सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर आरोपी को तीन माह के लिए निरुद्ध किया है। पुलिस ने 26 नवंबर को उसे हिरासत में लेकर मॉडल सेंट्रल जेल कंडा में दाखिल कर दिया है।
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पुलिस के अनुसार सक्षम प्राधिकारी ने 25 नवंबर को जारी आदेश के तहत पीआईटी एनडीपीएस एक्ट की धारा 3 (1) के तहत तीन माह की निरोध अवधि निर्धारित की थी। इसके बाद शिमला पुलिस ने 26 नवंबर को आदेश की अनुपालना करते हुए आरोपी को निरुद्ध कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों का पता लगाने के लिए विस्तृत वित्तीय जांच भी की थी। जांच के दौरान नशे के कारोबार से अर्जित 1.64 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। एसएसपी ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी अवैध आर्थिक गतिविधियों पर भी चोट की जा रही है।
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न्यायाधीश करते हैं सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता
देश में मादक पदार्थों और मन प्रभावी पदार्थों के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वर्ष 1988 में पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम लागू किया था। यह अधिनियम बार-बार नशा तस्करी में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों को निवारक हिरासत में लेने का प्रावधान करता है। ऐसे मामलों की समीक्षा के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद आरोपी को हिरासत में लेने पर सलाहकार बोर्ड मामले की सुनवाई करता है। इसकी अध्यक्षता प्रदेश उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश करते हैं, जबकि दो वरिष्ठ अधिवक्ता इसके सदस्य होते हैं। सुनवाई के दौरान पुलिस अपना पक्ष प्रस्तुत करती है और आरोपी को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है।