{"_id":"6b019da779b7b992d00ff8a7","slug":"crowds-flocked-to-the-festival-to-buy-sepubadi-a-traditional-snack-and-meetha-karela-sweet-bitter-gourd-shimla-news-c-19-sml1002-823475-2026-11-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: महोत्सव में सेपुबड़ी-मीठा करेला खरीदने उमड़ी भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: महोत्सव में सेपुबड़ी-मीठा करेला खरीदने उमड़ी भीड़

शिमला ब्यूरो

Updated Sat, 21 Nov 2026 11:59 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

