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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Complaint filed earlier in cheque bounce case, accused acquitted

Shimla News: चेक बाउंस में पहले दाखिल कर दी शिकायत, आरोपी बरी

Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST
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Complaint filed earlier in cheque bounce case, accused acquitted
शिमला। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत निर्धारित वैधानिक अवधि पूरी होने से पहले शिकायत दायर करने के चलते शिमला की अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।
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प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति भागचंदानी की अदालत ने शिकायत को समय से पहले (प्री-मैच्योर) दायर मानते हुए खारिज कर दिया। सिरमौर निवासी शिकायतकर्ता ज्योति राम ने कुपवी (शिमला) निवासी ठेकेदार सुंदर सिंह के खिलाफ 49,445 रुपये का चेक बाउंस होने पर अदालत में मामला दायर किया था। शिकायत के अनुसार ज्योति राम ने ठेकेदार के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम किया था। बकाया मानदेय के भुगतान के एवज में ठेकेदार ने चेक जारी किया जो बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने 26 अप्रैल 2019 को कानूनी नोटिस भेजा था लेकिन नोटिस की तामील की सटीक तारीख अदालत के समक्ष साबित नहीं हो सकी। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट और प्रदेश हाईकोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि भुगतान के लिए निर्धारित 15 दिन की वैधानिक अवधि समाप्त होने से पहले दायर की गई शिकायत कानूनी रूप से विचारणीय नहीं है। संवाद
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