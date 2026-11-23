Shimla News: चंडीगढ़ से शिमला चिट्टा देने आई महिला की जमानत याचिका खारिज
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
पुलिस ने 40 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार की थी आरोपी, पहले से 55 ग्राम चिट्टे के मामले में चल रहा है ट्रायल
विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। चंडीगढ़ से शिमला में चिट्टे की तस्करी करने आई एक महिला आरोपी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश (फैमिली कोर्ट) शिमला विवेक शर्मा की अदालत ने अपराध की गंभीरता, पूर्व में दर्ज आपराधिक मामले और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए यह फैसला सुनाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 5 अप्रैल 2026 को सदर थाना पुलिस की टीम गश्त पर थी। रात के समय 103 टनल बस स्टॉप के पास पुलिस को सूचना मिली कि चंडीगढ़ के मनीमाजरा स्थित मौली जागरा की रहने वाली रेखा शिमला में चिट्टे की सप्लाई करने आ रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने डाउनडेल की कोड़ी बस्ती के पास रात को आरोपी महिला को रोककर उसके पर्स की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पर्स से 40 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। इसके बाद सदर थाना में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस जांच, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और बैंक खातों के विश्लेषण में सामने आया कि आरोपी कथित तौर पर नशा तस्करी के बड़े नेटवर्क से जुड़ी हुई है। जांच में पता चला कि शिमला में चिट्टे की तस्करी के लिए सह-आरोपियों ने गूगल-पे के माध्यम से एडवांस के तौर पर 31 हजार रुपये ट्रांसफर किए थे। इससे पहले भी आरोपी के खिलाफ बालूगंज थाना में 55 ग्राम चिट्टे की बरामदगी का मामला दर्ज है, जिसकी सुनवाई अदालत में चल रही है। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी महिला बेहद गरीब परिवार से है और कबाड़ बीनने का काम करती है। इसके पति की मृत्यु हो चुकी है और उसके चार छोटे बच्चे हैं, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। वह 6 अप्रैल 2026 से जेल में बंद है। मामले में चालान भी पेश किया जा चुका है, इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए। वहीं लोक अभियोजक ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है और इससे पहले भी निचली अदालत तथा प्रदेश हाईकोर्ट से उसकी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं।
गवाहों के बयान दर्ज होना बाकी
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले में 12 अगस्त 2026 को आरोप तय किए जा चुके हैं और ट्रायल में देरी नहीं हो रही है। अभी स्वतंत्र गवाहों के बयान दर्ज होना बाकी हैं। ऐसे में आरोपी को जमानत देने पर उसके द्वारा अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को प्रभावित करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इन परिस्थितियों और मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। चंडीगढ़ से शिमला में चिट्टे की तस्करी करने आई एक महिला आरोपी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश (फैमिली कोर्ट) शिमला विवेक शर्मा की अदालत ने अपराध की गंभीरता, पूर्व में दर्ज आपराधिक मामले और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए यह फैसला सुनाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 5 अप्रैल 2026 को सदर थाना पुलिस की टीम गश्त पर थी। रात के समय 103 टनल बस स्टॉप के पास पुलिस को सूचना मिली कि चंडीगढ़ के मनीमाजरा स्थित मौली जागरा की रहने वाली रेखा शिमला में चिट्टे की सप्लाई करने आ रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने डाउनडेल की कोड़ी बस्ती के पास रात को आरोपी महिला को रोककर उसके पर्स की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पर्स से 40 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। इसके बाद सदर थाना में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस जांच, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और बैंक खातों के विश्लेषण में सामने आया कि आरोपी कथित तौर पर नशा तस्करी के बड़े नेटवर्क से जुड़ी हुई है। जांच में पता चला कि शिमला में चिट्टे की तस्करी के लिए सह-आरोपियों ने गूगल-पे के माध्यम से एडवांस के तौर पर 31 हजार रुपये ट्रांसफर किए थे। इससे पहले भी आरोपी के खिलाफ बालूगंज थाना में 55 ग्राम चिट्टे की बरामदगी का मामला दर्ज है, जिसकी सुनवाई अदालत में चल रही है। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी महिला बेहद गरीब परिवार से है और कबाड़ बीनने का काम करती है। इसके पति की मृत्यु हो चुकी है और उसके चार छोटे बच्चे हैं, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। वह 6 अप्रैल 2026 से जेल में बंद है। मामले में चालान भी पेश किया जा चुका है, इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए। वहीं लोक अभियोजक ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है और इससे पहले भी निचली अदालत तथा प्रदेश हाईकोर्ट से उसकी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं।
विज्ञापन
गवाहों के बयान दर्ज होना बाकी
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले में 12 अगस्त 2026 को आरोप तय किए जा चुके हैं और ट्रायल में देरी नहीं हो रही है। अभी स्वतंत्र गवाहों के बयान दर्ज होना बाकी हैं। ऐसे में आरोपी को जमानत देने पर उसके द्वारा अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को प्रभावित करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इन परिस्थितियों और मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
विज्ञापन