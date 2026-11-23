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युवाओं को नशे से दूर रखने और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। तैयारियों को लेकर उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी एसडीएम, तहसीलदारों और खंड विकास अधिकारियों के साथ बैठक की।