Shimla News: जिले में चिट्टा मुक्त अभियान के 10 खेलों में दम दिखाएंगे खिलाड़ी
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 11:59 PM IST
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उपायुक्त कश्यप ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश, युवाओं को नशे से दूर रखना मकसद
15 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवा ले सकेंगे हिस्सा
खेलों के लिए 30 नवंबर तक होगा पंजीकरण
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। नशे के खिलाफ अब युवा खेल के मैदान में दम दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश में खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान के तहत शिमला जिला में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। क्रिकेट से लेकर कुश्ती तक 10 खेलों में युवा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।
युवाओं को नशे से दूर रखने और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। तैयारियों को लेकर उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी एसडीएम, तहसीलदारों और खंड विकास अधिकारियों के साथ बैठक की। अभियान के तहत क्रिकेट, बैडमिंटन (एकल एवं युगल), हॉकी, कबड्डी, रस्साकशी, वॉलीबॉल, कुश्ती और 100, 200 और 400 मीटर दौड़ सहित अन्य खेलें आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा फुटबॉल और बास्केटबॉल को भी दो अतिरिक्त खेल विधाओं के रूप में शामिल किया है। इस अभियान में 15 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवा भाग ले सकेंगे। आयु का सत्यापन आधार कार्ड के माध्यम से किया जाएगा। प्रतियोगिताएं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में आयोजित होंगी। प्रतियोगिताओं का आयोजन पहले उपमंडल स्तर पर, इसके बाद जिला और फिर राज्य स्तर पर किया जाएगा। जिला शिमला में अभी तक 998 टीमें पंजीकरण करवा चुकी हैं। इच्छुक टीमें 30 नवंबर तक आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकती हैं।
विजेताओं को मिलेंगे पुरस्कार
प्रतियोगिता के तहत उपमंडल स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 51 हजार, द्वितीय को 41 हजार और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 31 हजार रुपये दिए जाएंगे। जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार दो लाख, द्वितीय पुरस्कार डेढ़ लाख और तृतीय पुरस्कार एक लाख रुपये निर्धारित किया है। राज्य स्तर पर छह मुख्य खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को 31 हजार, द्वितीय को 15 हजार और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। वहीं राज्य स्तर पर कुश्ती और रस्साकशी में प्रथम पुरस्कार 11 लाख, द्वितीय पांच लाख और तृतीय तीन लाख रुपये निर्धारित किया है। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के लिए समान पुरस्कार राशि रखी है।
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जिला स्तर पर जिलाधीश की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। इसमें एसपी, सीएमओ, डीपीआरओ, शिक्षा विभाग और खेल विभाग सहित अन्य अधिकारी शामिल होंगे। अगले तीन दिनों के भीतर सभी एसडीएम अपने स्तर पर बैठकें आयोजित करेंगे।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त सचिन शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौरवजीत सिंह, एसडीएम शिमला शहरी सन्नी शर्मा, एसडीएम शिमला ग्रामीण कार्तिकेय शर्मा, सीएमओ डॉ. यशपाल रांटा, जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी राकेश धौता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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15 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवा ले सकेंगे हिस्सा
खेलों के लिए 30 नवंबर तक होगा पंजीकरण
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। नशे के खिलाफ अब युवा खेल के मैदान में दम दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश में खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान के तहत शिमला जिला में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। क्रिकेट से लेकर कुश्ती तक 10 खेलों में युवा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।
युवाओं को नशे से दूर रखने और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। तैयारियों को लेकर उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी एसडीएम, तहसीलदारों और खंड विकास अधिकारियों के साथ बैठक की। अभियान के तहत क्रिकेट, बैडमिंटन (एकल एवं युगल), हॉकी, कबड्डी, रस्साकशी, वॉलीबॉल, कुश्ती और 100, 200 और 400 मीटर दौड़ सहित अन्य खेलें आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा फुटबॉल और बास्केटबॉल को भी दो अतिरिक्त खेल विधाओं के रूप में शामिल किया है। इस अभियान में 15 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवा भाग ले सकेंगे। आयु का सत्यापन आधार कार्ड के माध्यम से किया जाएगा। प्रतियोगिताएं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में आयोजित होंगी। प्रतियोगिताओं का आयोजन पहले उपमंडल स्तर पर, इसके बाद जिला और फिर राज्य स्तर पर किया जाएगा। जिला शिमला में अभी तक 998 टीमें पंजीकरण करवा चुकी हैं। इच्छुक टीमें 30 नवंबर तक आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकती हैं।
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विजेताओं को मिलेंगे पुरस्कार
प्रतियोगिता के तहत उपमंडल स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 51 हजार, द्वितीय को 41 हजार और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 31 हजार रुपये दिए जाएंगे। जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार दो लाख, द्वितीय पुरस्कार डेढ़ लाख और तृतीय पुरस्कार एक लाख रुपये निर्धारित किया है। राज्य स्तर पर छह मुख्य खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को 31 हजार, द्वितीय को 15 हजार और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। वहीं राज्य स्तर पर कुश्ती और रस्साकशी में प्रथम पुरस्कार 11 लाख, द्वितीय पांच लाख और तृतीय तीन लाख रुपये निर्धारित किया है। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के लिए समान पुरस्कार राशि रखी है।
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जिला स्तर पर जिलाधीश की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। इसमें एसपी, सीएमओ, डीपीआरओ, शिक्षा विभाग और खेल विभाग सहित अन्य अधिकारी शामिल होंगे। अगले तीन दिनों के भीतर सभी एसडीएम अपने स्तर पर बैठकें आयोजित करेंगे।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त सचिन शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौरवजीत सिंह, एसडीएम शिमला शहरी सन्नी शर्मा, एसडीएम शिमला ग्रामीण कार्तिकेय शर्मा, सीएमओ डॉ. यशपाल रांटा, जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी राकेश धौता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।