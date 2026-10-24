Shimla News: शिमला के आर्यन अब नए धारावाहिक में करेंगे काम
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST
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पहली बार निभाएंगे एक मुस्लिम किरदार
धारावाहिक में नवाज की भूमिका में आएंगे नजर
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। जिले से संबंध रखने वाले अभिनेता आर्यन हरनोट जल्द ही सन टीवी नेटवर्क के सन नियो चैनल के आगामी धारावाहिक जान-ए-वफा में नजर आएंगे। इस शो में वह नवाज नाम का किरदार निभाएंगे।
मुस्लिम पृष्ठभूमि पर आधारित इस कहानी में आर्यन पहली बार मुस्लिम किरदार निभाने जा रहे हैं। जेन के प्रोडक्शन के बैनर तले बन रहे इस धारावाहिक की निर्माता गुल खान हैं, जबकि इसका निर्देशन श्रवण कुमार रॉय करेंगे। इससे पहले आर्यन इसी प्रोडक्शन के धारावाहिक साजन घर में अहम भूमिका निभा चुके हैं। दंगल चैनल पर प्रसारित इस शो को दर्शकों का अच्छा प्रतिसाद मिला था।आर्यन ने बताया कि अलग-अलग पृष्ठभूमि के किरदार निभाना चुनौतीपूर्ण होने के साथ-साथ सीखने का अवसर भी है।
वह दीया और बाती हम, कामना, तुम देना साथ मेरा, ख्वाबों के दरमियान और बड़ी हवेली की छोटी ठाकुराइन, जैसे धारावाहिकों में काम कर चुके हैं। आर्यन की बनाई दो लघु फिल्मों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर 20 से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। उन्होंने बताया कि उनका सपना हिमाचल की संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक सुंदरता को बड़े पर्दे पर प्रस्तुत करना है। अब जान-ए-वफा में नवाज की भूमिका उनके अभिनय सफर का नया पड़ाव साबित होगी।
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धारावाहिक में नवाज की भूमिका में आएंगे नजर
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। जिले से संबंध रखने वाले अभिनेता आर्यन हरनोट जल्द ही सन टीवी नेटवर्क के सन नियो चैनल के आगामी धारावाहिक जान-ए-वफा में नजर आएंगे। इस शो में वह नवाज नाम का किरदार निभाएंगे।
मुस्लिम पृष्ठभूमि पर आधारित इस कहानी में आर्यन पहली बार मुस्लिम किरदार निभाने जा रहे हैं। जेन के प्रोडक्शन के बैनर तले बन रहे इस धारावाहिक की निर्माता गुल खान हैं, जबकि इसका निर्देशन श्रवण कुमार रॉय करेंगे। इससे पहले आर्यन इसी प्रोडक्शन के धारावाहिक साजन घर में अहम भूमिका निभा चुके हैं। दंगल चैनल पर प्रसारित इस शो को दर्शकों का अच्छा प्रतिसाद मिला था।आर्यन ने बताया कि अलग-अलग पृष्ठभूमि के किरदार निभाना चुनौतीपूर्ण होने के साथ-साथ सीखने का अवसर भी है।
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वह दीया और बाती हम, कामना, तुम देना साथ मेरा, ख्वाबों के दरमियान और बड़ी हवेली की छोटी ठाकुराइन, जैसे धारावाहिकों में काम कर चुके हैं। आर्यन की बनाई दो लघु फिल्मों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर 20 से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। उन्होंने बताया कि उनका सपना हिमाचल की संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक सुंदरता को बड़े पर्दे पर प्रस्तुत करना है। अब जान-ए-वफा में नवाज की भूमिका उनके अभिनय सफर का नया पड़ाव साबित होगी।
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