Shimla News: मारपीट हमले के आरोपी को मिली जमानत
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। जिला एवं सत्र न्यायालय (फॉरेस्ट) शिमला के न्यायाधीश राजेश चौहान की अदालत ने ठियोग में मारपीट और तेजधार हथियार से हमला करने के मामले में आरोपी को जमानत दे दी है। आरोपी की पहचान कोटखाई निवासी आकाश के रूप में हुई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार चार अक्तूबर की रात बाईपास पर गाड़ी पार्क करने को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान आठ से नौ युवकों ने एक स्थानीय निवासी के साथ मारपीट की और तेजधार हथियार से उसकी बाईं आंख पर वार कर उसे घायल कर दिया। मामले में पुलिस थाना ठियोग में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और आरोपी का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जांच पूरी होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए आरोपी को जमानत दे दी। संवाद
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