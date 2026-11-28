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परिषद की प्रांत सह मंत्री तेजस्विनी सिंह गुलेरिया ने सरकार से इस निर्णय का आधार स्पष्ट करने और राज्यपाल से मामले में हस्तक्षेप कर इसकी समीक्षा करवाने की मांग की है। शिमला के एक निजी होटल में आयोजित प्रेसवार्ता में तेजस्विनी सिंह गुलेरिया ने कहा कि विधानसभा में 17 नवंबर को प्रस्तुत आधिकारिक अभिलेखों के अनुसार विवि प्रशासन ने 31 जनवरी को डॉ. बवेजा का नाम ओडीआई सूची में शामिल करने की अनुशंसा की थी। इसके बावजूद नौ मई को उन्हें कुलपति का कार्यभार सौंप दिया। उन्होंने विजिलेंस मैनुअल के पैरा 6.4 का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि ओडीआई सूची में नाम शामिल होने के बावजूद उन्हें विजिलेंस क्लीयरेंस कैसे जारी किया। उन्होंने डॉ. बवेजा से जुड़े सीबीआई के तीन मामलों और उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी आरोपपत्र का भी उल्लेख किया। एबीवीपी ने सरकार से पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट करने और नियुक्ति संबंधी निर्णय की निष्पक्ष समीक्षा करवाने की मांग की है। संवाद