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ग्रंथी लवप्रीत सिंह ने किया सोदर रहिरास साहिब का पाठसंवाद न्यूज एजेंसीशिमला। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा शिमला में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सोमवार शाम विशेष दीवान सजाया गया। इस दौरान गुरबाणी के कीर्तन और गुरमति विचारों से पूरा गुरुद्वारा परिसर भक्तिमय हो उठा।कार्यक्रम का शुभारंभ शाम 5:30 बजे ग्रंथी लवप्रीत सिंह ने सोदर रहिरास साहिब के पाठ से किया। इसके बाद शाम 6:30 से 7:00 बजे तक ग्रंथी जसविंदर सिंह ने आरती कीर्तन किया। शाम 7:00 से 7:45 बजे तक हजूरी रागी जत्थे के सुखजिंदर सिंह ने शबद कीर्तन के माध्यम से संगत को निहाल किया।शाम 7:45 से 8:30 बजे तक अमृतसर से पहुंचे ज्ञानी हरदीप सिंह ने गुरमति विचारों के माध्यम से गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं, आदर्शों और मानवता के संदेश पर प्रकाश डाला। समागम का मुख्य आकर्षण तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो के हजूरी कीर्तनीये निरभै सिंह का कीर्तन रहा। उन्होंने शाम 8:30 से 9:45 बजे तक गुरबाणी के मधुर शब्दों से संगत को भावविभोर किया।कार्यक्रम का समापन आनंद साहिब के पाठ और अरदास के साथ हुआ। इस अवसर पर संगत ने गुरु नानक देव जी के बताए प्रेम, समानता, सेवा और भाईचारे के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।गुरुद्वारों में आज मनाया जाएगा प्रकाश पर्वगुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मंगलवार को शिमला के लोकल बस अड्डा, संजौली और बालूगंज सहित शहर के सभी गुरुद्वारों में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर गुरुद्वारों में विशेष दीवान सजाए जाएंगे और गुरबाणी के माध्यम से संगत को गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का संदेश दिया जाएगा।