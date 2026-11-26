Shimla News: जुन्गा के आसमान में रोमांच की उड़ान, फ्लाइंग फेस्टिवल आरंभ
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:59 PM IST
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रोमांचक पैराग्लाइडिंग उड़ानों को देखने जुटी भीड़
चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के 25 बच्चों ने भी लिया फेस्टिवल का आनंद
संवाद न्यूज एजेंसी
जुन्गा (शिमला)। राजधानी शिमला से सटे ऐतिहासिक कस्बे जुन्गा में वीरवार को चार दिवसीय शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल एवं हॉस्पिटैलिटी एक्सपो-2026 का आगाज हुआ। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने इसका शुभारंभ किया।
फेस्टिवल के पहले दिन 60 से अधिक पर्यटकों और बच्चों ने टेंडम फ्लाइट के माध्यम से आसमान में उड़ान भरकर पैराग्लाइडिंग के रोमांच का अनुभव किया। नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन के साथ एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। जुन्गा में शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल एवं हॉस्पिटेलिटी एक्सपो का आयोजन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि द ग्लाइडिंग के महाप्रबंधक अरुण रावत जुन्गा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और इसे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर पहचान दिलाने के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जुन्गा पर्यटन के नए और आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरेगा। शिमला, कुफरी और चायल आने वाले पर्यटक भी जुन्गा की ओर आकर्षित होंगे। इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ शिमला में पर्यटकों के बढ़ते दबाव को कम करने में भी मदद मिलेगी।
नरेश चौहान ने प्रदेश को चिट्टा मुक्त बनाने के अभियान पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को नशे से दूर रखने और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक गतिविधियों में लगाने के लिए प्रयासरत है। युवाओं को अपनी ऊर्जा का उपयोग खेलकूद, सामाजिक सेवा और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में करना चाहिए। उन्होंने प्रदेश को चिट्टा मुक्त बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों से सामूहिक सहयोग देने का आह्वान किया।
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द ग्लाइडिंग के महाप्रबंधक अरुण रावत ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कहा कि शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल एवं हॉस्पिटैलिटी एक्सपो-2026 का आयोजन द ग्लाइडिंग और प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जुन्गा को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि प्रयास किया जा रहा है कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटक यहां पैराग्लाइडिंग का रोमांच लेने के साथ जुन्गा की ऐतिहासिक धरोहरों, प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू हों।
उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने आयोजन को सफल बनाने में प्रदेश सरकार और प्रशासन की ओर से मिल रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। फेस्टिवल के पहले दिन चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के करीब 25 बच्चों की सहभागिता विशेष आकर्षण का केंद्र रही। अनाथ आश्रमों से आए इन बच्चों ने उत्साहपूर्वक फेस्टिवल में भाग लिया और पैराग्लाइडिंग सहित अन्य गतिविधियों का आनंद उठाया। इस अवसर पर जिला पर्यटन विकास अधिकारी जगदीश शर्मा, नशा मुक्ति केंद्र से संजय भारद्वाज, होमस्टे एसोसिएशन के पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी और स्थानीय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
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चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के 25 बच्चों ने भी लिया फेस्टिवल का आनंद
संवाद न्यूज एजेंसी
जुन्गा (शिमला)। राजधानी शिमला से सटे ऐतिहासिक कस्बे जुन्गा में वीरवार को चार दिवसीय शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल एवं हॉस्पिटैलिटी एक्सपो-2026 का आगाज हुआ। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने इसका शुभारंभ किया।
फेस्टिवल के पहले दिन 60 से अधिक पर्यटकों और बच्चों ने टेंडम फ्लाइट के माध्यम से आसमान में उड़ान भरकर पैराग्लाइडिंग के रोमांच का अनुभव किया। नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन के साथ एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। जुन्गा में शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल एवं हॉस्पिटेलिटी एक्सपो का आयोजन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि द ग्लाइडिंग के महाप्रबंधक अरुण रावत जुन्गा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और इसे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर पहचान दिलाने के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जुन्गा पर्यटन के नए और आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरेगा। शिमला, कुफरी और चायल आने वाले पर्यटक भी जुन्गा की ओर आकर्षित होंगे। इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ शिमला में पर्यटकों के बढ़ते दबाव को कम करने में भी मदद मिलेगी।
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नरेश चौहान ने प्रदेश को चिट्टा मुक्त बनाने के अभियान पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को नशे से दूर रखने और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक गतिविधियों में लगाने के लिए प्रयासरत है। युवाओं को अपनी ऊर्जा का उपयोग खेलकूद, सामाजिक सेवा और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में करना चाहिए। उन्होंने प्रदेश को चिट्टा मुक्त बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों से सामूहिक सहयोग देने का आह्वान किया।
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द ग्लाइडिंग के महाप्रबंधक अरुण रावत ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कहा कि शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल एवं हॉस्पिटैलिटी एक्सपो-2026 का आयोजन द ग्लाइडिंग और प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जुन्गा को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि प्रयास किया जा रहा है कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटक यहां पैराग्लाइडिंग का रोमांच लेने के साथ जुन्गा की ऐतिहासिक धरोहरों, प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू हों।
उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने आयोजन को सफल बनाने में प्रदेश सरकार और प्रशासन की ओर से मिल रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। फेस्टिवल के पहले दिन चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के करीब 25 बच्चों की सहभागिता विशेष आकर्षण का केंद्र रही। अनाथ आश्रमों से आए इन बच्चों ने उत्साहपूर्वक फेस्टिवल में भाग लिया और पैराग्लाइडिंग सहित अन्य गतिविधियों का आनंद उठाया। इस अवसर पर जिला पर्यटन विकास अधिकारी जगदीश शर्मा, नशा मुक्ति केंद्र से संजय भारद्वाज, होमस्टे एसोसिएशन के पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी और स्थानीय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।