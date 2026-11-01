राजस्थान: रणथम्भौर में बाघिन टी-93 के साथ दिखा शावक, RTR-I में बाघों की संख्या बढ़कर 63 हुई

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लाहपुर क्षेत्र में बाघिन T-93 को अपने शावक के साथ घूमते हुए देखा गया। बताया जा रहा है कि यह बाघिन का तीसरा लिटर है। फिलहाल शुरुआती तौर पर उसके साथ एक शावक दिखाई दिया है। हालांकि, शावकों की वास्तविक संख्या इससे अधिक भी हो सकती है। वन विभाग इस संभावना को देखते हुए क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रहा है।वन विभाग की ओर से शावकों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए संबंधित क्षेत्र में कैमरा ट्रैप लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों से मिलने वाली तस्वीरों का विश्लेषण किया जाएगा। इसके बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बाघिन T-93 के साथ कुल कितने शावक हैं।रणथम्भौर के DFO मानस सिंह ने बताया कि बाघिन और उसके शावकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है। फील्ड स्टाफ को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि बाघिन और शावकों के प्राकृतिक विचरण में किसी तरह का व्यवधान नहीं हो।बाघिन T-93 के साथ शावक की मौजूदगी रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में बाघों के प्रजनन और संरक्षण के लिहाज से सकारात्मक संकेत है। इस नए शावक के साथ रणथम्भौर टाइगर रिजर्व-I में बाघों की कुल संख्या बढ़कर 63 हो गई है।रणथम्भौर में बाघों की बढ़ती संख्या वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। वन विभाग की ओर से बाघों की सुरक्षा, नियमित निगरानी और उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित बनाए रखने के प्रयास जारी हैं।