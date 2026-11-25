सलूंबर जिला प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर भाजपा को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस की पुष्पा देवी मीणा जिला प्रमुख चुनी गई हैं। मतदान में पुष्पा देवी मीणा को 13 वोट मिले, जबकि भाजपा की प्रत्याशी लीला देवी मीणा को 8 वोटों से संतोष करना पड़ा।

चुनाव में भाजपा के एक जिला परिषद सदस्य द्वारा क्रॉस वोटिंग किए जाने की बात सामने आई है। जिला प्रमुख चुनाव के लिए शुरुआत में चार प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। नाम वापसी के दौरान भारत आदिवासी पार्टी की अनुराधा जितेश कुमार कटारा और निर्दलीय प्रत्याशी सोनल मीणा ने अपने नामांकन वापस ले लिए। इसके बाद मुकाबला कांग्रेस की पुष्पा देवी मीणा और भाजपा की लीला देवी मीणा के बीच रह गया। चुनाव से पहले भाजपा में अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आई थी। भाजपा की जिला परिषद सदस्य सोनल मीणा ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के बजाय निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया था। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक माहौल में नया मोड़ ले लिया था। सोनल मीणा के परिजनों ने उदयपुर स्थित रम्य रिजॉर्ट में भाजपा की बाड़ेबंदी के दौरान उन्हें बंद रखने का आरोप लगाया था। उनके भाई ने भी सोनल को होटल के अंदर रखने और बाहर न जाने देने का आरोप लगाया था। बाद में सोनल मीणा ने अपना निर्दलीय नामांकन वापस ले लिया।

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सोनल मीणा का भावुक क्षण

बुधवार को मतदान के समय सोनल मीणा का भावुक चेहरा चर्चा का विषय बन गया। जब वह वोट डालने पहुंचीं तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। आसपास मौजूद लोगों और साथियों ने उन्हें संभालने की कोशिश की। मतदान कक्ष तक पहुंचने के दौरान भी वह लगातार रोती रहीं।

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भाजपा की रणनीति पर सवाल

सलूंबर जिला प्रमुख चुनाव के नतीजे ने जिले की राजनीति में कांग्रेस की स्थिति मजबूत कर दी है। वहीं, भाजपा के एक सदस्य की क्रॉस वोटिंग ने पार्टी की रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं। इससे पार्टी की अंदरूनी एकजुटता पर भी प्रश्नचिह्न लग गया है। यह हार भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है।