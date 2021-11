{"_id":"61a0f3a7c37937291427ec3b","slug":"need-to-constantly-evolve-tactics-techniques-procedure-to-fight-future-wars-army-chief","type":"story","status":"publish","title_hn":"आर्मी चीफ नरवणे बोले: भविष्य के युद्धों के लिए मानव रहित प्रणालियों की क्षमता बढ़ाना जरूरी ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीटीआई Published by: Amit Mandal Updated Fri, 26 Nov 2021 08:18 PM IST

सार उन्होंने एक बयान में कहा कि भविष्य के युद्धों के साथ-साथ मानव और मानव रहित प्रणालियों में क्षमता बढ़ाने के लिए रणनीति, तकनीक और प्रक्रिया को लगातार विकसित करने की आवश्यकता है।

विस्तार

विज्ञापन



रणनीति, तकनीक को लगातार विकसित करने पर दिया जोर

जनरल नरवणे ने इसमें हिस्सा लेने वाले सैनिकों को उच्च किस्म की तैयारी और परिचालन तैयारियों के लिए भी बधाई दी और उन्हें राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सजग रहने का आह्वान किया। उन्होंने एक बयान में कहा कि भविष्य के युद्धों के साथ-साथ मानव और मानव रहित प्रणालियों में क्षमता बढ़ाने के लिए रणनीति, तकनीक और प्रक्रिया को लगातार विकसित करने की आवश्यकता है।



दक्षिणी कमान द्वारा किया गया युद्धाभ्यास

दक्षिण शक्ति का संचालन भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा किया गया जिसका उद्देश्य बहु-क्षेत्रीय अभियानों में बलों के एकीकृत एप्लीकेशन को सुनिश्चित करना और संघर्ष के पूरे परिदृश्य में देश के सैन्य उद्देश्यों को बनाए रखना है। पिछले एक सप्ताह के दौरान भारतीय सेना की इकाइयों और संरचनाओं ने अपनी पैदल सेना, मशीनीकृत संरचनाओं और हवाई सैनिकों द्वारा एक कृत्रिम युद्धक्षेत्र वातावरण में सामरिक और परिचालन युद्धाभ्यास का अभ्यास किया।



बयान में कहा गया कि उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (हथियार प्रणाली एकीकृत), ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे स्वदेशी बहुमुखी हवाई प्लेटफार्मों का उपयोग करके इंटेलिजेंस, निगरानी और रेकी जैसे कार्यों को अंजाम दिया गया। सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे ने भविष्य के युद्धों से लड़ने के लिए लगातार रणनीति, तकनीक और प्रक्रिया विकसित करने के साथ-साथ मानव और मानव रहित प्रणालियों की क्षमता बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। शुक्रवार को वह सैन्य अभ्यास 'दक्षिण शक्ति' का निरीक्षण और समीक्षा करने के लिए जैसलमेर में थे।जनरल नरवणे ने इसमें हिस्सा लेने वाले सैनिकों को उच्च किस्म की तैयारी और परिचालन तैयारियों के लिए भी बधाई दी और उन्हें राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सजग रहने का आह्वान किया। उन्होंने एक बयान में कहा कि भविष्य के युद्धों के साथ-साथ मानव और मानव रहित प्रणालियों में क्षमता बढ़ाने के लिए रणनीति, तकनीक और प्रक्रिया को लगातार विकसित करने की आवश्यकता है।दक्षिण शक्ति का संचालन भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा किया गया जिसका उद्देश्य बहु-क्षेत्रीय अभियानों में बलों के एकीकृत एप्लीकेशन को सुनिश्चित करना और संघर्ष के पूरे परिदृश्य में देश के सैन्य उद्देश्यों को बनाए रखना है। पिछले एक सप्ताह के दौरान भारतीय सेना की इकाइयों और संरचनाओं ने अपनी पैदल सेना, मशीनीकृत संरचनाओं और हवाई सैनिकों द्वारा एक कृत्रिम युद्धक्षेत्र वातावरण में सामरिक और परिचालन युद्धाभ्यास का अभ्यास किया।बयान में कहा गया कि उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (हथियार प्रणाली एकीकृत), ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे स्वदेशी बहुमुखी हवाई प्लेटफार्मों का उपयोग करके इंटेलिजेंस, निगरानी और रेकी जैसे कार्यों को अंजाम दिया गया।

Need to constantly evolve tactics, techniques, procedure to fight future wars: Army chief