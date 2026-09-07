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Kota News: वोटर लिस्ट में जगदीश के नाम के आगे लगी हनुमान जी की फोटो, 10 दिन से मतदाता की तलाश

Mon, 07 Sep 2026 02:51 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Mon, 07 Sep 2026 02:51 PM IST
सार

कोटा नगर निगम चुनाव से पहले वार्ड नंबर 29 की वोटर लिस्ट में अजीब मामला सामने आया है। भाग संख्या 12 की मतदाता सूची में क्रम संख्या 1294 पर जगदीश पुत्र रामचंद्र का नाम दर्ज है, लेकिन फोटो वाले कॉलम में उसकी तस्वीर की जगह हनुमान जी की फोटो लगी है।

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वोटर लिस्ट में मतदाता के नाम के आगे लगी हनुमान जी की फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कोटा नगर निगम चुनाव की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे चुनावी माहौल भी गर्म होता जा रहा है। इसी बीच शहर के वार्ड नंबर 29 से वोटर लिस्ट से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां मतदाता सूची में एक व्यक्ति के नाम के आगे उसकी फोटो की जगह हनुमान जी की तस्वीर लगी हुई है। वोटर लिस्ट में नाम जगदीश पुत्र रामचंद्र दर्ज है और उसका पता प्रेम नगर इलाके का बताया गया है। हैरानी की बात यह है कि संबंधित बीएलओ पिछले 10 दिनों से इस नाम के मतदाता की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जगदीश का पता नहीं चल पाया है।

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बीएलओ का कहना है कि उन्होंने जगदीश का नाम वोटर लिस्ट में नहीं जोड़ा है। उनका कहना है कि यह गलती से हुआ है या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है, इसकी जांच कराई जाएगी। मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों को भी दे दी गई है। इस घटना ने वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि जब बीएलओ की प्रक्रिया के बिना किसी मतदाता का नाम जोड़ा या हटाया नहीं जा सकता, तो आखिर इतनी बड़ी गलती हुई कैसे?

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वोटर लिस्ट में 1294 नंबर पर दर्ज है जगदीश का नाम

बीएलओ राजेश गुप्ता के मुताबिक, वार्ड नंबर 29 की भाग संख्या 12 की वोटर लिस्ट में क्रम संख्या 1294 पर जगदीश पुत्र रामचंद्र का नाम दर्ज है। उसकी उम्र 35 वर्ष बताई गई है और पता प्रेम नगर सेकंड, कंसुआ इलाके का दर्ज है। लेकिन मतदाता के नाम के सामने फोटो वाले कॉलम में जगदीश की तस्वीर की जगह हनुमान जी की फोटो लगी हुई है। बीएलओ के अनुसार काफी तलाश करने के बाद भी इस नाम के व्यक्ति का पता नहीं चल पाया है। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई भी इस नाम के व्यक्ति को पहचान नहीं पा रहा है।

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भाजपा प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं से मिली मामले की जानकारी

वार्ड नंबर 29 से चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी बद्री आर्य का कहना है कि इस मामले की जानकारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के जरिए सामने आई। उन्होंने कहा कि संभव है कि वोटर लिस्ट के अनुसार जगदीश इस इलाके का मतदाता हो, लेकिन फोटो के स्थान पर गलती से हनुमान जी की तस्वीर लग गई हो। हालांकि, संबंधित मतदाता का पता नहीं चलने से मामला और भी चर्चा में आ गया है। अब यह सवाल उठ रहा है कि मतदाता सूची में फोटो बदलने या गलत फोटो जुड़ने की स्थिति आखिर कैसे पैदा हुई।

बीएलओ बोले- मैंने नहीं जोड़ा जगदीश का नाम

बीएलओ राजेश गुप्ता ने बताया कि वार्ड की वोटर लिस्ट में जो भी गलतियां सामने आई थीं, उन्हें पहले ही ठीक कर दिया गया था। उनका कहना है कि संभावना है कि SIR के बाद यह नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा गया हो, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि जगदीश का नाम उन्होंने खुद नहीं जोड़ा है। बीएलओ के मुताबिक, कुछ फॉर्म सीधे कार्यालय में भी आए थे। ऐसे में यह मानवीय गलती है या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है, इसकी जांच कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि संबंधित व्यक्ति को तलाशने की काफी कोशिश की गई, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है।

वोटर लिस्ट में मोबाइल नंबर भी नहीं

राजेश गुप्ता के अनुसार वोटर लिस्ट या संबंधित फॉर्म में जगदीश का मोबाइल नंबर भी दर्ज नहीं है। इसी वजह से उससे संपर्क करने में भी परेशानी हो रही है। मामले की जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर को भी दे दी गई है। बीएलओ का कहना है कि पूरे मामले की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि वोटर लिस्ट में हनुमान जी की तस्वीर कैसे लगी और संबंधित व्यक्ति का नाम किस प्रक्रिया के तहत सूची में शामिल हुआ।

2018 में भी सामने आया था ऐसा मामला

बताया गया है कि कोटा में वोटर लिस्ट से जुड़ी इस तरह की गलती पहले भी सामने आ चुकी है। साल 2018 में एक मतदाता के नाम के सामने फोटो वाले कॉलम में उसकी तस्वीर की जगह अलमारी की फोटो लगी हुई मिली थी। बाद में इस गलती को ठीक कराया गया था। अब वार्ड नंबर 29 की वोटर लिस्ट में जगदीश के नाम के आगे हनुमान जी की तस्वीर मिलने के बाद एक बार फिर मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया और उसमें होने वाली गलतियों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

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