राजस्थान के कोटा स्थित जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। हाल ही में एक और गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आया है। इस घटना ने अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अस्पताल के कार्यवाहक अधीक्षक डॉ. अमित जोशी ने महिला की मौत की पुष्टि की है। मृतका की पहचान 29 वर्षीय आरती के रूप में हुई है। आरती मध्य प्रदेश के श्योपुर की रहने वाली थी। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे उपचार के लिए श्योपुर से कोटा लाए थे। कल उसे जेके लोन अस्पताल में रेफर किया गया था। अस्पताल पहुंचने पर उसकी हालत बेहद गंभीर थी। चिकित्सकों के अनुसार, महिला को जीवन रक्षक दवाओं के सहारे लाया गया था। उसे उपकरणों का सपोर्ट भी दिया जा रहा था। चिकित्सकों के तमाम प्रयासों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि महिला के गर्भ में ही शिशु की मौत हो चुकी थी।

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मौतों का आंकड़ा

जेके लोन अस्पताल में मई महीने से अब तक 13 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है। पिछले 35 दिनों के भीतर यह आठवीं प्रसूता की मौत का मामला है। लगातार हो रही इन मौतों ने स्वास्थ्य सेवाओं पर चिंता बढ़ा दी है। यह स्थिति अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न उठाती है।

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चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल

कोटा के सरकारी अस्पतालों में प्रसूताओं की मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इन घटनाओं से चिकित्सा व्यवस्था की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन मौतों पर प्रभावी रोक कब लगेगी। गर्भवती महिलाओं को बेहतर और सुरक्षित उपचार कब मिल पाएगा।