कोटा: जर्जर स्कूल की छत ढही, रविवार होने से टला बड़ा हादसा; सरपंच ने बच्चों को स्कूल भेजने से किया इनकार
सरपंच दुर्गेश के मुताबिक स्कूल में कुल पांच कमरे बने हुए हैं, जिनमें से दो कमरों को पहले ही जर्जर हालत के चलते जमींदोज किया जा चुका है। अब एक और कमरे की छत गिरने के बाद स्कूल में बच्चों को बैठाकर पढ़ाना संभव नहीं रह गया है।
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राजस्थान के कोटा जिले के लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था एक बार फिर सामने आई है। रामराजपुरा गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के एक कमरे की छत की पट्टियां अचानक टूटकर नीचे गिर गईं। गनीमत रही कि हादसा रविवार को हुआ, इसलिए स्कूल में बच्चे मौजूद नहीं थे और बड़ा हादसा टल गया। हालांकि, इस घटना ने स्कूल में पढ़ने वाले करीब 80 बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे के बाद ग्रामीणों में शिक्षा विभाग के खिलाफ नाराजगी है। सरपंच ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक स्कूल की नई बिल्डिंग नहीं बनती, तब तक बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाएगा।
रामराजपुरा गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में छत की पट्टियां गिरने से कमरे में मलबा बिखर गया। छत की जर्जर हालत भी साफ नजर आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में पहले भी इस तरह का हादसा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
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सरपंच दुर्गेश के मुताबिक, स्कूल में कुल पांच कमरे हैं। इनमें से दो कमरों को पहले ही जर्जर हालत के चलते गिराया जा चुका है। अब एक और कमरे की छत की पट्टियां गिरने के बाद स्कूल में बच्चों को बैठाकर पढ़ाना सुरक्षित नहीं रह गया है। विद्यालय में करीब 80 बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है।
घटना के बाद ग्रामीणों ने स्कूल की नई बिल्डिंग बनाने की मांग उठाई है। सरपंच ने दो टूक कहा है कि जब तक नई बिल्डिंग का निर्माण नहीं होता, तब तक बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाएगा।
मामले की गंभीरता को देखते हुए लाडपुरा विधायक कल्पना देवी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ स्कूल पहुंचीं और घटनाक्रम की जानकारी ली। अब ग्रामीणों को स्कूल की नई बिल्डिंग बनने का इंतजार है। वहीं, इस घटना ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।