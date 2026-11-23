राजस्थान के कोटा जिले के लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था एक बार फिर सामने आई है। रामराजपुरा गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के एक कमरे की छत की पट्टियां अचानक टूटकर नीचे गिर गईं। गनीमत रही कि हादसा रविवार को हुआ, इसलिए स्कूल में बच्चे मौजूद नहीं थे और बड़ा हादसा टल गया। हालांकि, इस घटना ने स्कूल में पढ़ने वाले करीब 80 बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे के बाद ग्रामीणों में शिक्षा विभाग के खिलाफ नाराजगी है। सरपंच ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक स्कूल की नई बिल्डिंग नहीं बनती, तब तक बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाएगा।

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