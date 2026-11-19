राजस्थान के कोटा के सरकारी अस्पतालों में प्रसूताओं की मौत का मामला एक बार फिर गरमा गया है। बारां जिले की 31 वर्षीय प्रसूता फुला बाई की न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत के बाद चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मई 2026 से अब तक 18 प्रसूताओं की मौत के मामलों और दिल्ली एम्स की जांच रिपोर्ट में चिकित्सकीय लापरवाही सामने आने के दावों के बीच प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर एम्स की रिपोर्ट दबाने और दोषी डॉक्टरों को बचाने का आरोप लगाया है। वहीं, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने उनके आरोपों पर पलटवार किया है।

दो दिन तक चला इलाज, फिर भी नहीं बची फुला बाई की जान

ताजा मामले में बारां जिले की 31 वर्षीय प्रसूता फुला बाई को गंभीर हालत में 11 नवंबर को कोटा रेफर किया गया था। यहां पहले एमबीएस अस्पताल और फिर न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसका उपचार किया गया। करीब दो दिन तक सघन उपचार के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इससे पहले बारां की ही पुष्पा बैरवा की भी कोटा में मौत हो गई थी। पुष्पा को झालावाड़ से रेफर किया गया था। कोटा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक में उपचार के दौरान उसे अत्यधिक ब्लीडिंग हुई। इसके बाद उसकी किडनी, लीवर और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था।

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एम्स की रिपोर्ट में लापरवाही के तथ्य सामने आने का दावा

मई 2026 में सीजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की मौत के मामलों की जांच के लिए दिल्ली एम्स की विशेषज्ञ टीम बुलाई गई थी। जांच रिपोर्ट में ऑपरेशन के दौरान चिकित्सकीय लापरवाही, संक्रमण नियंत्रण में खामियां और निर्धारित मेडिकल प्रोटोकॉल की अनदेखी जैसे गंभीर तथ्य सामने आने की बात कही गई थी। इसके बावजूद राज्य सरकार की आंतरिक कमेटियों ने निलंबित तीन डॉक्टरों को क्लीन चिट देकर बहाल कर दिया। लगातार सामने आ रही मौतों के बाद चिकित्सा विभाग की कार्यप्रणाली और जवाबदेही को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

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डोटासरा बोले- एम्स की रिपोर्ट दबाकर डॉक्टरों को बचा रही सरकार

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रसूताओं की मौत के मामले में सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के प्रतिष्ठित संस्थान एम्स की जांच रिपोर्ट में चिकित्सकीय लापरवाही सामने आने के बावजूद सरकार ने रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की।



डोटासरा का कहना है कि रिपोर्ट छिपाकर दोषी डॉक्टरों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि लगातार प्रसूताओं की मौत के बावजूद सरकार जिम्मेदारी तय करने के बजाय मामले से बचने का प्रयास कर रही है।

दिलावर ने डोटासरा के मानसिक संतुलन पर की टिप्पणी

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर दौरे पर कोटा पहुंचे थे। प्रसूताओं की मौत और एम्स की रिपोर्ट को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि चिकित्सा से जुड़े विषयों पर चिकित्सा मंत्री ही जानकारी दे सकते हैं। उनके पास इस मामले से जुड़ी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

हालांकि, डोटासरा के आरोपों पर पलटवार करते हुए दिलावर ने कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उन्होंने डोटासरा को अपना अच्छा मित्र बताते हुए कहा कि आजकल उनकी स्थिति ठीक नहीं है और उनका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है।

मदन राठौड़ बोले- प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्थाएं पहले से बेहतर

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से जब प्रसूताओं की मौत और मदन दिलावर की टिप्पणी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने दिलावर के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि, डोटासरा के आरोपों पर उन्होंने पलटवार किया।

राठौड़ ने कहा कि गोविंद सिंह गलत जानकारी दे रहे हैं। उनके मुताबिक प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया है और पहले से बेहतर बनाया गया है।

मौतों और एम्स रिपोर्ट को लेकर सरकार से जवाब मांग रहा विपक्ष

कोटा में प्रसूताओं की लगातार हो रही मौतों से सरकारी अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी ओर, एम्स की जांच रिपोर्ट, निलंबित डॉक्टरों की बहाली और जिम्मेदारी तय करने के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं। अब सबकी निगाहें चिकित्सा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा, जांच रिपोर्ट की स्थिति और मामले में आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं।