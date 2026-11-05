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Bharatpur News: भरतपुर नगर निगम के पास सेवा बेकरी में भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक

Thu, 05 Nov 2026 03:37 PM IST
भरतपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क,अमर उजाला,भरतपुर
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,भरतपुर Published by: भरतपुर ब्यूरो Updated Thu, 05 Nov 2026 03:37 PM IST
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Bharatpur Major fire at Seva Bakery near the Municipal Corporation; goods worth lakhs reduced to ashes.
भरतपुर में बेकरी में लगी आग

भरतपुर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र में नगर निगम कार्यालय के पास स्थित सेवा बेकरी में बुधवार देर रात अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि बेकरी में रखा तैयार माल और अन्य सामान इसकी चपेट में आ गया। इस घटना में बेकरी संचालक को लाखों रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।

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घटना की सूचना मिलते ही मथुरा गेट थाना पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। आग की भयावहता को देखते हुए दमकल की छह गाड़ियों को आग बुझाने के काम में लगाया गया। दमकलकर्मियों ने कई घंटे तक कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। अग्निशमन विभाग के फायरमैन नीरज कुंतल ने बताया कि बेकरी में बड़ी मात्रा में तैयार खाद्य सामग्री रखी हुई थी। उन्होंने यह भी बताया कि दुकान के पीछे बेकरी का संचालन होता है। तैयार माल की बिक्री दुकान के माध्यम से की जाती है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आगजनी में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

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आग की जानकारी और पुलिस की भूमिका

जानकारी के अनुसार, देर रात मथुरा गेट थाना पुलिस की गश्ती गाड़ी इलाके से गुजर रही थी। तभी पुलिसकर्मियों को बेकरी के शटर के अंदर से धुआं निकलता दिखाई दिया। पुलिसकर्मियों ने तत्काल इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया।

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दमकल की मशक्कत और आग पर काबू

दमकल की छह गाड़ियों ने आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। दमकलकर्मियों ने कई घंटे तक कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। गनीमत रही कि समय रहते आग की सूचना मिल गई। इससे दमकल की टीमें मौके पर पहुंच गईं और बड़ा हादसा टल गया।

 

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