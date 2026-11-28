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जूली ने अपने बयान में आरोप लगाया कि चुनावों के दौरान बड़े पैमाने पर धनबल का प्रयोग, गुंडागर्दी और प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने जीएसटी, फूड सेफ्टी, सीएमएचओ, वन विभाग, माइंस और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी एजेंसियों का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि अलग-अलग विभागों के जरिए दबाव बनाने की कोशिशें की गईं। जूली ने कहा कि इतनी बेईमानियों और तमाम तरह के दबाव के बावजूद जनता ने कांग्रेस को अच्छे परिणाम दिए हैं। इसके लिए उन्होंने प्रदेश की जनता का आभार जताया और जनता से आगे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखने की अपील की।नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की ज्यादातर जनकल्याणकारी योजनाएं पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से संचालित होती हैं। पंचायती राज व्यवस्था सरकार और आम जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति मिले।जूली ने अपने बयान में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों को लेकर भी बड़ा राजनीतिक दावा किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2028 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2029 में देश में कांग्रेस की सरकार आएगी। उनके इस बयान को पंचायत राज चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने और आगामी चुनावों के लिए राजनीतिक माहौल तैयार करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।