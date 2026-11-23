भिनाय में भीषण सड़क हादसा: बाइक-स्कूटी की आमने-सामने भिड़ंत, दादी-पोते सहित तीन की मौत
राजस्थान के केकड़ी के भिनाय थाना क्षेत्र में सोमवार शाम एक्टिवा और पल्सर बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में दादी चंदा देवी, पोते हरिओम और दूसरी बाइक पर सवार धनराज की मौत हो गई। तीनों को बांदनवाड़ा अस्पताल ले जाया गया था, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित किया।
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केकड़ी के भिनाय थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में दादी-पोते समेत तीन लोगों की मौत हो गई। यह हादसा सोमवार शाम करीब 5:15 बजे हुआ। भिनाय थाना क्षेत्र में बांदनवाड़ा से सूरजपुरा की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक्टिवा और पल्सर बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों दुपहिया वाहन बुरी तरह चकनाचूर हो गए। भिड़ंत में दोनों वाहनों पर सवार तीनों लोग गंभीर घायल हो गए। हादसे के बाद दुर्घटनास्थल पर भारी भीड़ हो गई। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तीनों घायलों को अचेत अवस्था में बांदनवाड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहनों पर सवार तीनों लोग टक्कर के बाद उछलकर सड़क पर जा गिरे। इनमें एक्टिवा सवार बुजुर्ग महिला चंदा देवी उछलकर सड़क के दूसरी तरफ झाड़ियों में जा गिरीं। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत कर उन्हें झाड़ियों से बाहर निकाला। सूचना मिलते ही भिनाय थाना प्रभारी सुरेंद्रसिंह मय जाब्ते के मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका-मुआयना किया। इसके बाद अस्पताल पहुंचकर हादसे की जानकारी ली।
भिनाय थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि बांदनवाड़ा निवासी हरिओम (18) पुत्र नारायण और उसकी दादी चंदा देवी (60) पत्नी पाचू अपने रिश्तेदार के पास मिलने गए थे। वे वहां से वापस एक्टिवा स्कूटी पर सवार होकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। दोनों सूरजपुरा से बांदनवाड़ा की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान सामने से एक पल्सर बाइक पर सवार होकर डीजे का काम करने वाला सेंदरिया निवासी धनराज (25) पुत्र नारायण बांदनवाड़ा से सेंदरिया की तरफ जा रहा था। तभी दोनों की जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। टक्कर से स्कूटी पर सवार हरिओम व चंदादेवी तथा पल्सर बाइक पर सवार धनराज बुरी तरह से घायल हो गए। तीनों को बांदनवाड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तीनों के शव अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।