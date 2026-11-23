केकड़ी के भिनाय थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में दादी-पोते समेत तीन लोगों की मौत हो गई। यह हादसा सोमवार शाम करीब 5:15 बजे हुआ। भिनाय थाना क्षेत्र में बांदनवाड़ा से सूरजपुरा की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक्टिवा और पल्सर बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों दुपहिया वाहन बुरी तरह चकनाचूर हो गए। भिड़ंत में दोनों वाहनों पर सवार तीनों लोग गंभीर घायल हो गए। हादसे के बाद दुर्घटनास्थल पर भारी भीड़ हो गई। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तीनों घायलों को अचेत अवस्था में बांदनवाड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

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