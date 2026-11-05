Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Patiala News ›   The Health Minister stopped the convoy to give first aid to the accident victim and sent them to the hospital

Patiala News: स्वास्थ्य मंत्री ने काफिला रोक हादसाग्रस्त व्यक्ति को दिया प्राथमिक उपचार, भेजा अस्पताल

Thu, 05 Nov 2026 07:11 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 07:11 PM IST
विज्ञापन
The Health Minister stopped the convoy to give first aid to the accident victim and sent them to the hospital
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

पटियाला। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. बलबीर सिंह ने वीरवार को रास्ते में अपना काफिला रोक कर सड़क हादसे के शिकार मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल भेजा। उनके पहुंचने से पहले ही हादसे में मौके पर ही अन्य मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो चुकी थी।

दो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति हादसे का शिकार हुए थे, जिनमें से एक गंभीर घायल था। डॉ. बलबीर सिंह ने तुरंत घायल को अपनी गाड़ी से नजदीक के अस्पताल पहुंचाया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की कि त्योहारों के समय वाहनों को धीरे व ध्यान से चलाएं क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही व जल्दबाजी किसी की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। उन्होंने लापरवाही से बचने और सड़कों पर सावधानी बरतने पर जोर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed