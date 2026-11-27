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कुराली। श्री डेरा बाबा गोसाई आणा में महंत श्याम गिरि जी की वार्षिक बरसी पर विशाल कुश्ती दंगल करवाया गया। महंत धनराज गिरि की छत्रछाया में पहले रामायण पाठ के भोग डाले गए और भंडारा लगाया गया। दंगल में बड़ी संख्या में पहलवानों ने हिस्सा लिया। इनामी कुश्ती में पंकज मुल्लापुर ने अजय बाबा फलाही को हराया, जबकि झंडी की कुश्ती हर्ष बाबा फलाही और गणेश मुल्लापुर के बीच बराबर रही। विजेता पहलवानों को सम्मानित किया गया।



संवाद न्यूज एजेंसी