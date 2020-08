{"_id":"5f31b5588ebc3e3cb16552e6","slug":"two-robbers-looted-three-vehicles-in-film-style-showing-pistols-on-the-highway-mohali-news-pkl3843155122","type":"story","status":"publish","title_hn":"Two robbers looted three vehicles in film style showing pistols on the highway","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

Two robbers looted three vehicles in film style showing pistols on the highway

विज्ञापन

पढ़ें अमर उजाला ई-पेपर

कहीं भी, कभी भी। *Yearly subscription for just ₹249 + Free Coupon worth ₹200 Read Now

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

कुुराली। शहर से गुजरते हाईवे पर बाइक सवार लुटेरों ने फिल्मी स्टाइल में पिस्तौल दिखाकर एक के बाद एक तीन वाहन लूटे। इसके बाद आखिर में महंगी फॉरच्यूर्नर गाड़ी लूट कर फरार हो गए। जबकि पहले लूटे गए दोनों वाहनों को दूसरी जगह छोड़ गए। इस मामले में लुटेरों ने तीन थानों की पुलिस को दौड़ाया।

मिली जानकारी के मुताबिक बाइक सवार लुटेरों ने सबसे पहले हाईवे पर स्थित गांव लखनोर में एक व्यक्ति से एक बाइक लूटी। इसकी शिकायत पीड़ित नदीम अहमद ने पुलिस को देकर बताया कि वह जब हाईवे पर एक दुकान में कुछ सामान लेने के लिए गया तो दो युवक उसके पास आए और उसे धक्का मारकर उसकी बाइक छीन कर फरार हो गए।

इसके बाद दोनों लुटेरों ने कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही एक कार लूटी। इस की जानकारी देते हुए पीड़ित बिजली विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार ने बताया कि वह अपनी डिजायर कार नंबर एचआर 99एबीवाई 8303 से रूपनगर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान बाईपास के पास कार खड़ी कर पेशाब करने लगा तो पीछे से आए बाइक सवार दो व्यक्तियों ने पिस्तौल दिखाकर उसकी कार छीन ली और बाइक वहीं छोड़कर भाग गए। प्रदीप ने सिटी थाने को सूचना दी तो पुलिस ने लुटेरों की बाइक की पड़ताल की तो वह लखनोर के व्यक्ति की निकली जो कि कुछ देर पहले ही लूटी गई थी।

इसी दौरान कुराली बाईपास से छीनी कार को भी लुटेरे कुराली-रूपनगर रोड पर एक नहर के पास छोड़ गए। इसके बाद वहीं नजदीक से ही एक व्यक्ति की महंगी गाड़ी फॉरच्यूर्नर लूट कर फरार हो गए। इस संबंधी थाना सिंह भगवंतपुरा ने बताया कि वारदात की पड़ताल कर कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय थाना सदर के एसएचओ बलजीत सिंह ने बताया कि लखनोर से छीनी बाइक के मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान थाना सिटी के एसएचओ गुरप्रीत सिंह ने बताया कि गाड़ी लूटने की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है।