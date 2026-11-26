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मोहाली। गुरुपर्व के अवसर पर सिख विरासत और दस्तार के महत्व से युवाओं को जोड़ने के लिए गांव रुपालहेड़ी में 12वां वार्षिक दस्तारबंदी मुकाबला आयोजित किया गया।प्रधान दिलबाग सिंह धनौआ की अगुवाई में हुए मुकाबले में विभिन्न गांवों के बच्चों और युवाओं ने हिस्सा लिया।दो आयु वर्गों में हुए मुकाबले : कोच सुखविंदर सिंह की देखरेख में 8 से 14 वर्ष वर्ग में नंदपुर के सहजप्रीत सिंह ने पहला, दिलरीत सिंह ने दूसरा और कसुंभड़ी के गुरप्रीत सिंह ने तीसरा स्थान हासिल किया। 15 से 20 वर्ष वर्ग में रुपालहेड़ी के सगनप्रीत सिंह पहले, जप्नप्रीत सिंह दूसरे और कसुंभड़ी के तरनप्रीत सिंह तीसरे स्थान पर रहे।दस्तार सिख पहचान का प्रतीक : विजेताओं को पंजाबी विरसा सांस्कृतिक सोसायटी के प्रधान सतवीर सिंह धनौआ ने सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि दस्तार सिखों की पहचान, स्वाभिमान और गौरव का प्रतीक है। यह सिख इतिहास, सिद्धांतों और कुर्बानियों की याद दिलाती है। संवाद