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संवाद न्यूज एजेंसीमोहाली। फेज-11 स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक माह से चल रही कार्तिक महात्म्य कथा का मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा पर हवन और पूर्णाहुति के साथ समापन हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण किया और हवन में आहुतियां डालकर परिवार व समाज की सुख-समृद्धि की कामना की।आचार्य चंद्र मोहन सेमवाल ने कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने माता सत्यभामा को इस महीने का महत्व समझाया था। उन्होंने कहा कि कार्तिक मास को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस दौरान व्रत, पूजा-पाठ और भगवान का स्मरण करने से आध्यात्मिक लाभ मिलता है।उन्होंने बताया कि मंदिर में कई वर्षों से कार्तिक महात्म्य कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें क्षेत्र की महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल होकर कथा सुनती हैं और व्रत के नियमों का पालन करती हैं। समापन अवसर पर मंदिर समिति और संकीर्तन मंडली के सदस्य भी मौजूद रहे।