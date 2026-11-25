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संवाद न्यूज एजेंसीमोहाली। शहर में श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मंगलवार को श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर के प्रमुख गुरुद्वारों में धार्मिक समागम हुए। बड़ी संख्या में संगत ने माथा टेककर अरदास की और गुरु साहिब की शिक्षाओं को याद किया। शाम को गुरुद्वारों में दीपमाला की गई। दीपों और रंगीन रोशनी से गुरु घर जगमगा उठे। सभी गुरुद्वारों में अटूट लंगर भी बरताया गया।गुरुद्वारा सिंह शहीदां सोहाना में सुबह नौ बजे श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए। इसके बाद दिनभर धार्मिक समागम चला। भाई जगजीत सिंह जोश लुधियाने वालों के अंतरराष्ट्रीय ढाडी जत्थे ने ढाडी वारों के माध्यम से गुरु नानक देव जी के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन किया।इस दौरान श्री दरबार साहिब अमृतसर के हजूरी रागी भाई अजमेर सिंह, भाई परमतपाल सिंह और भाई अरविंदर सिंह सहित विभिन्न गुरुद्वारों से पहुंचे रागी, ढाडी और प्रचारक जत्थों ने गुरबाणी कीर्तन और गुरमत विचारों से संगत को निहाल किया। तख्त श्री दमदमा साहिब, तख्त श्री हजूर साहिब और तख्त श्री केसगढ़ साहिब के हजूरी रागी जत्थों ने भी हाजिरी भरी।वहीं, फेज-4 के गुरुद्वारा कलगीधर सभा, फेज-8 के गुरुद्वारा अंब साहिब, फेज-11 के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, सेक्टर-71, फेज-5, फेज-10 और फेज-2 सहित शहर के सभी फेजों और सेक्टरों के गुरुद्वारों में कीर्तन, अरदास और लंगर का आयोजन किया गया। पूरे शहर में दिनभर भक्तिमय माहौल बना रहा।