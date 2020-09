{"_id":"5f6a5e298ebc3edf1b66529f","slug":"person-arrested-for-sending-wrong-message-to-widow-on-phone-mohali-news-pkl3887069194","type":"story","status":"publish","title_hn":"Person arrested for sending wrong message to widow on phone","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

Person arrested for sending wrong message to widow on phone

विज्ञापन

पढ़ें अमर उजाला ई-पेपर

कहीं भी, कभी भी। *Yearly subscription for just ₹299 Limited Period Offer. HURRY UP! Read Now

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

मोहाली। लॉकडाउन में एक विधवा को फोन पर कभी गलत मैसेज, तो कभी वीडियो भेजकर एक व्यक्ति लंबे समय से परेशान कर रहा था। महिला काफी समय से इसे हलके में ले रही थी। लेकिन जब महिला के मना करने पर व्यक्ति बाज नहीं आया तो महिला ने इसकी शिकायत थाना फेज-1 पुलिस को दर्ज करवाई।

वहीं, पुलिस ने भी मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी जुझार नगर निवासी सतीश के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। पुलिस ने आरोपी को मंगलवार अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी को ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपी के कोरोना टेस्ट संबंधी सैंपल भेजे हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही उसे जेल भेजा जाएगा।

मिली जानकारी के मुताबिक थाना फेज-1 के अधीन आने वाले गांव मोहाली में आरोपी पहले अपने परिवार समेत रहता था और वह महिला को भी जानता था। इसके बाद वह यहां से जुझार नगर जाकर परिवार सहित रहने लगा था। यहां आकर आरोपी ने महिला के फोन पर मैसेज भेजना शुरू किए। इसके बाद वह महिला को गलत वीडियो भेजने लग पड़ा। महिला काफी समय तक चुप रही है, लेकिन उसके मैसेज भेजने और हरकतों से महिला डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। महिला को लगता रहता था कि आरोपी की हरकतों की वजह से लोग उस पर सवाल उठाएंगे। इस पर महिला ने उसे ऐसा करने से मना किया। लेकिन जब आरोपी बाज नहीं आया तो महिला ने हिम्मत करके यह बात अपने परिवार को बता दी। इसके बाद थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देेेखते हुए तुरंत केस दर्ज कर लिया। इसके बाद आरोपी के मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर उसे दबोच लिया गया।

पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की गई है और अब उसे अहसास भी हो रहा है कि उससे गलती हुई है। बता दें कि कुछ समय पहले भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था जिसमें एक निजी स्कूल की अध्यापिका को इस तरह के मैसेज भेजने के मामले में पुलिस ने आरोपी को दबोच कर उसकी जमकर धुनाई कर उसके सिर से आशिकी का भूत उतारा था।