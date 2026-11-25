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संवाद न्यूज एजेंसीलालड़ू। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व सोमवार को लालड़ू क्षेत्र में श्रद्धा और धूमधाम से मनाया गया। लालड़ू, धर्मगढ़, सरदारपुरा, जसतना खुर्द, जसतना कलां, जौला कलां, रामगढ़ रुड़की, रानीमाजरा, सरसीणी, हंडेसरा, बड़ाना, कुरली, तसिंबली, डेहर और डप्पर सहित विभिन्न गांवों के गुरुद्वारों में श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए। धार्मिक समागमों में बड़ी संख्या में संगत ने माथा टेका और दिनभर अटूट लंगर बरताया गया।गांव धर्मगढ़ में विशेष गुरुपर्व समागम आयोजित किया गया। अखंड पाठ साहिब के भोग के बाद रागी सिंहों ने गुरबाणी कीर्तन से संगत को निहाल किया। उन्होंने गुरु नानक देव जी के तीन सिद्धांतों ''किरत करो, नाम जपो और वंड छको'' को जीवन में अपनाने का संदेश दिया।ज्ञानी प्रीतम सिंह ने संगत को प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए गुरु साहिब की शिक्षाओं पर चलने की अपील की। इस अवसर पर गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान इंद्रजीत सिंह, मनदीप सिंह, सुरिंदर सिंह धर्मगढ़ सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।