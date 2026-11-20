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खरड़, 19 नवंबर (संवाद): इंस्पेक्टर गुरसेवक सिंह ने पुलिस थाना सिटी खरड़ के नए एसएचओ के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। जिला पुलिस प्रमुख द्वारा इंस्पेक्टर अमरिंदर सिंह सिद्धू का तबादला किए जाने के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले वह थाना बनूड़ में तैनात थे।पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि खरड़ में बढ़ती आबादी के कारण पुलिस की जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और लोगों की जान-माल की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता होगी। असामाजिक तत्वों और गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने मकान मालिकों और पीजी संचालकों से किरायेदारों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाने की अपील की। बिना वेरिफिकेशन किरायेदार रखने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी।नशे के खिलाफ अभियान में जनता का सहयोग मांगते हुए उन्होंने कहा कि नशा बेचने और करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नागरिक संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को दें। सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।