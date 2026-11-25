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संवाद न्यूज एजेंसीजीरकपुर। जीरकपुर-भबात रोड पर देव शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पीछे एक दुकान में छुट्टी के दिन कथित तौर पर अवैध बेसमेंट की खुदाई की जा रही है। इस निर्माण गतिविधि ने नगर परिषद के बिल्डिंग विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आसपास की दुकानों की नींव कमजोर होने से बड़े हादसे का खतरा मंडरा रहा है। जेसीबी से बेसमेंट की खुदाई की जा रही है। खुदाई के दौरान मिट्टी आसपास बनी दुकानों की नींव के बिल्कुल नजदीक से निकाली जा रही है। इस स्थान के तीनों तरफ ऊंची दुकानें बनी हुई हैं। ऐसे में आसपास की इमारतों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। यदि खुदाई के कारण किसी इमारत की नींव कमजोर होती है तो बड़ा हादसा हो सकता है। जान-माल का नुकसान होने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। जीरकपुर में बेसमेंट की खुदाई के दौरान पहले भी दुकानों और इमारतों को नुकसान पहुंचने तथा गिरने जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आरोप यह भी है कि बेसमेंट निर्माण करवाने वाले व्यक्ति की नजदीक ही कथित तौर पर चार मंजिला अवैध इमारत भी मौजूद है। नगर परिषद प्रधान गुरप्रीत सिंह विर्क ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि मामला उनके ध्यान में आया है। आज छुट्टी होने के कारण कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंच सकते। विर्क ने आश्वासन दिया कि मंगलवार सुबह ही मामले की जांच करवाकर उचित कार्रवाई की जाएगी।निगरानी व्यवस्था पर प्रश्नजीरकपुर में अवैध निर्माण गतिविधियां छुट्टी वाले दिन तेज हो जाती हैं। ऐसे मामलों की जानकारी होने के बावजूद संबंधित अधिकारियों की ओर से समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती। पहले भी हुई घटनाओं के बावजूद ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी रोक नहीं लग पाना नगर परिषद की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि नगर परिषद इस मामले में कितनी गंभीरता दिखाती है।