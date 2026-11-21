पुलिस ने मुठभेड़ के बाद महिला साथी को भी हिरासत में ले लिया है। एजीटीएफ ने 82 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद जाल बिछाया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार महिला साथी हैप्पी बामन के लिए इनफॉर्मर के तौर पर काम कर रही थी और उसे लॉजिस्टिक सहायता मुहैया करवा रही थी।तरनतारन में एएसआई इकबाल सिंह की हत्या के बाद वह पुलिस की गतिविधियों पर नजर रख रही थी और हर अपडेट हैप्पी बामन तक पहुंचा रही थी। पुलिस ने महिला के खिलाफ भी केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।एएसआई इकबाल सिंह की हत्या के बाद तरनतारन पुलिस ने जांच शुरू की थी। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद करने के साथ तीन संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। इसके अलावा मोबाइल टावर डंप और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हमलावरों तक पहुंचने का प्रयास किया गया। जांच में गैंगस्टर डौनी बल गैंग से जुड़े हैप्पी बामन का नाम सामने आया। इसके बाद एजीटीएफ ने उसकी तलाश में करीब 82 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसी जांच के दौरान उसके जीरकपुर में छिपे होने का इनपुट मिला।

तीन दिन से जीरकपुर में मिल रही थी लोकेशन

एजीटीएफ सूत्रों के अनुसार हैप्पी बामन को लगातार ट्रेस किया जा रहा था। शुरुआत में वह लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था, लेकिन पिछले तीन दिन से उसकी लोकेशन जीरकपुर में मिल रही थी। एजीटीएफ और अन्य एजेंसियों ने जांच तेज की तो पता चला कि वह चंडीगढ़-अंबाला हाईवे पर एक निजी अस्पताल के पास स्थित होटल केएमजी में छिपा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने होटल के आसपास ट्रैप लगाकर ऑपरेशन की तैयारी की। जांच में उसकी लोकेशन होटल की पहली मंजिल पर मिली।



फोटो दिखाकर होटल स्टाफ से करवाई पहचान

एजीटीएफ सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन शुरू करने से पहले टीम ने होटल स्टाफ से रिकॉर्ड बुक हासिल की। इसके बाद हैप्पी बामन की फोटो स्टाफ को दिखाई गई। स्टाफ ने उसकी पहचान करते हुए पहली मंजिल पर कमरे में ठहरे होने की जानकारी दी। जांच में पता चला कि उसके साथ एक महिला भी कमरे में मौजूद है। उसी की आईडी पर कमरा लिया गया था।



पुलिस टीम पहली मंजिल पर पहुंची और हैप्पी बामन को सरेंडर करने के लिए कहा तो उसने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसकी जांघ में लगी और वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे काबू कर अस्पताल में भर्ती करवाया। महिला साथी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।