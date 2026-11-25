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इस मौके पर भाजपा नेता चरणजीत सिंह चन्ना कालेवाल विशेष रूप से पहुंचे और लंगर में सेवा की। उन्होंने कहा कि पंजाब की धरती गुरुओं और पीरों की धरती है। सभी को गुरु साहिबान की शिक्षाओं पर चलते हुए मानवता की सेवा करनी चाहिए। इस दौरान साहिब सिंह बडाली, चैन सिंह चीमा और अमनदीन सिंह गोल्डी सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आयोजकों ने चरणजीत सिंह चन्ना कालेवाल को सम्मानित भी किया।

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कुराली। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में स्थानीय सिसवां रोड पर चाय-पकौड़ों का लंगर लगाया गया। मनजिंदर सिंह साबी की ओर से आयोजित लंगर की शुरुआत सरबत के भले के लिए अरदास के साथ हुई। इसके बाद राहगीरों को चाय और पकौड़े वितरित किए गए।